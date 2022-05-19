Тест-драйв на Бозжыре: режиссер признал свою вину

- Каждый камень моей страны, моей земли, как горячо для вас, так же ценен для меня. Как бы там ни было, мы со своей стороны приносим извинения, признавая, что допустили ошибку. Мы заплатили штраф, который был закреплен за нами, - отметил Кыран Талапбек.

В опубликованном Stories на странице Instagram режиссер Кыран Талапбек объяснил, что для него было важно показать миру достопримечательности нашей страны.Как отметил режиссер, рекламный ролик планируется транслировать в Америке, Центральной Азии и Европе.Напомним, жительница Актау прислала в редакцию видео, на кадрах которого молодой мужчина разбивает каменистое покрытие почвы в урочище Бозжыра. По ее предположению, это участник группы одного из казахстанских режиссёров во время съемок рекламного ролика.Позже комментарий дал администратор съемочной группы.Как заявила руководитель отдела регулирования природопользования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Динара Енсеген, члены съемочной группы не получали разрешения на проведение тест-драйва.