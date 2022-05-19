Мертвых тюленей обнаружили жители на побережье Форт-Шевченко

- Явно, если пройтись далее, то обнаружатся еще мертвые тюлени, потому что вдалеке я видела, как стая птиц что-то клевала, - говорит Галия.

По словам местной жительницы Галии, 18 мая во время прогулки с ребёнком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу два мертвых тюленя.Как ответили в акимате Тупкараганского района, в настоящее время ведутся работы по сбору и утилизации погибших тюленей, и выяснению причин гибели.Напомним, это уже не первый случай гибели тюленей на Каспии.Ранее специалисты в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружили 64 туши мертвых тюленей.Версию гибели выдвинуло Минэкологии РК.