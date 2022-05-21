Дети будут ухаживать за деревьями в Актау

Фото предоставили в городском акимате

В трудовой отряд под названием «Жасыл ел-2022» были приняты дети, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей, областной специализированной школы-интерната для детей с девиантным поведением и областной детской деревни семейного типа.



Молодые труженики будут заниматься уходом за зелёными насаждениями в микрорайонах. Также их задача - чистка сорняков и уборка мусора вдоль дорог. Они уже заключили трудовые договоры и получили униформу. За период работы им выдадут заработную плату.



Таким образом, как отмечают чиновники, молодежь внесёт свой вклад в сохранение красоты и чистоты города.



Первый этап пройдёт в июне-июле, второй этап - в июле-августе.