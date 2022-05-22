На ядовитые грибы наткнулись жители Актау

- Грибов с каждым сезоном становится все меньше и меньше. В прошлом году их вообще нигде не было, за исключением места за резиденцией президента. Но поганок не было, и чем их сюда занесло, понять не могу. Бледная поганка - это очень опасный ядовитый гриб, - поделился Сергей Бодрягин.

- Его можно засушить, варить замечательный суп, особенно хорош с почерневшими грибами, дает больше аромата. Также грибы хороши, если их жарить с картошкой, мариновать (нужны свежие нераскрывшиеся), солить. В общем, это самый универсальный гриб, хорош во всем. Попадаются еще дождевики, но совсем маленькие, - рассказал грибник-любитель.