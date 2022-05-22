«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 22 Мая
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.02 KZT
  • €1 = 450.1 KZT
  • 1 RUB = 7.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:56

Просмотров: 1915

На ядовитые грибы наткнулись жители Актау

Горожан предупреждают о появлении ядовитых грибов - бледных поганок.

Кадр видео
Местный грибник-любитель Сергей Бодрягин со своими друзьями за селом Таучик по дороге на месторождение Каламкас наткнулись на подозрительные грибы. Как они уверяют, это бледная поганка, и ранее таких грибов никогда не было.

- Грибов с каждым сезоном становится все меньше и меньше. В прошлом году их вообще нигде не было, за исключением места за резиденцией президента. Но поганок не было, и чем их сюда занесло, понять не могу. Бледная поганка - это очень опасный ядовитый гриб, - поделился Сергей Бодрягин.


Самый основной гриб для сбора, как отметил Сергей Бодрягин, это шампиньон.

- Его можно засушить, варить замечательный суп, особенно хорош с почерневшими грибами, дает больше аромата. Также грибы хороши, если их жарить с картошкой, мариновать (нужны свежие нераскрывшиеся), солить. В общем, это самый универсальный гриб, хорош во всем. Попадаются еще дождевики, но совсем маленькие, - рассказал грибник-любитель.


Фото и видео со своих грибных походов Сергей Бодрягин выкладывает у себя в Instagram и TikTok.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • мирабелла
 myxa (Посетители) Сегодня, 11:07
да всегда они были. Ничего нового не открыли.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 мирабелла (Посетители) Сегодня, 10:42
Всегда была бледная поганка, всегда нужно быть внимательным
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Empro
  • мирабелла
 Имярек (Посетители) Сегодня, 10:10
Всю жизнь были бледные поганки ....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика