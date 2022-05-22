На ядовитые грибы наткнулись жители Актау

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Местный грибник-любитель Сергей Бодрягин со своими друзьями за селом Таучик по дороге на месторождение Каламкас наткнулись на подозрительные грибы. Как они уверяют, это бледная поганка, и ранее таких грибов никогда не было.
Самый основной гриб для сбора, как отметил Сергей Бодрягин, это шампиньон.
Фото и видео со своих грибных походов Сергей Бодрягин выкладывает у себя в Instagram и TikTok.
- Грибов с каждым сезоном становится все меньше и меньше. В прошлом году их вообще нигде не было, за исключением места за резиденцией президента. Но поганок не было, и чем их сюда занесло, понять не могу. Бледная поганка - это очень опасный ядовитый гриб, - поделился Сергей Бодрягин.
Самый основной гриб для сбора, как отметил Сергей Бодрягин, это шампиньон.
- Его можно засушить, варить замечательный суп, особенно хорош с почерневшими грибами, дает больше аромата. Также грибы хороши, если их жарить с картошкой, мариновать (нужны свежие нераскрывшиеся), солить. В общем, это самый универсальный гриб, хорош во всем. Попадаются еще дождевики, но совсем маленькие, - рассказал грибник-любитель.
Фото и видео со своих грибных походов Сергей Бодрягин выкладывает у себя в Instagram и TikTok.