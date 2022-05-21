Пыльную бурю прогнозируют в Актау

- Помните об опасностях, во время дождя дорога становится скользкой, стёкла автомобилей покрываются водой, видимость снижается. В таких условиях водителям становится сложно управлять автотранспортом, поэтому пешеходам необходимо быть предельно внимательными, - сообщили в ДЧС региона.

Днём 22 мая в Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с. Температура поднимется до +20 °C.По данным синоптиков, ночью 22 мая на севере, востоке Мангистауской области вероятен сильный дождь. На севере, востоке, в центре области ожидается гроза.Днём на западе, юге области - пыльная буря. Ветер юго-западный. Ночью на севере, востоке области и днём на большей части региона порывы достигнут 15-20 м/с, днём на севере, востоке, юге области - 25 м/с.Спасатели просят жителей и гостей области быть внимательными и осторожными. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.Также не рекомендуется выходить на акваторию на маломерных судах, так как возможны накаты и прибойные волны. Кроме того, местным жителям советуют не выезжать за пределы населённых пунктов.