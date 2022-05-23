Пыльная буря ожидается в Актау

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Спасатели сообщили, что днем 23 мая в Актау ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы достигнут 15-20 метров в секунду.



Также днем 23 мая на севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на большей части области возможна пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный с переходом на юго-западный, на большей части области ветер будет 15-20 метров в секунду, а на севере и в центре области порывы достигнут 25 метров в секунду.



Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области предупреждает жителей об опасности.



- При угрозе штормового ветра следует: провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - отметили в ДЧС региона.



Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области напоминает, что во время штормового предупреждения выходить и купаться в море, в том числе на плавательных средствах (различных видах лодок) запрещается.