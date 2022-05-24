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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:06

Просмотров: 444

Экологи: Одной из причин массовой гибели тюленей в Мангистау могут быть нефтяные выбросы

Гибнут одни из самых крупных представителей морской фауны, стоящие на высшей ступени пищевой цепи Каспия. Ученые, правоохранители, местные власти, экологи, министерства и целые институты — никто до сих пор не может назвать точные причины массовой гибели каспийской нерпы. Собственный корреспондент ИА «NewTimes.kz» Асель Дидар пообщалась с экологами в надежде выяснить причину массовой гибели тюленей.

Каспийский тюлень
Асель Тасмагамбетова, эколог, основатель Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в интервью «NewTimes.kz» поделилась своим видением о проблеме массовой гибели тюленей на Каспии.

- Говорить о конкретных причинах гибели именно этих тюленей, обнаруженных недавно в Мангистауской области, невозможно, так как доступный биоматериал действительно непригоден для исследований. В апреле этого года центр изучения и реабилитации каспийского тюленя проводил ученый совет с участием международных ученых в области морского биоразнообразия. Тогда в качестве предположения было высказано мнение, что одной из причин массовой гибели тюленей могут быть водоросли, которые были отравлены нефтяными выбросами, - сказала Асель Тасмагамбетова

К гибели эндемики вообще приводит несколько основных антропогенных и техногенных факторов, среди которых загрязнение морской среды, гибель животных в рыболовных сетях, уменьшение площади льдов вследствие потепления, вспышки инфекционных и вирусных заболеваний и обеднение кормовой базы.

— По данным ученых, численность каспийского тюленя с начала 20-го века уже сократилась на ужасающие 90% и не превышает сегодня 100 тыс особей. Но главенствующей проблемой, на наш взгляд, является общая ужасающая токсикологическая ситуация на Каспии. В ходе регулярных международных научных экспедиций, организуемых нашим центром, берутся и анализируются пробы воды в местах обитания тюленей. Во всех пробах содержание ванадия, сурьмы всегда превышает уровень предельно допустимой концентрации. Образцы морской воды загрязнены сразу несколькими органическими химическими загрязнителями и из разных источников, в том числе связанных с нефтедобычей. Лабораторные исследования также показывают аккумуляцию углеводородов нефтяного ряда и тяжелых металлов, таких как бериллий, никель и свинец, - говорит Асель Тасмагамбетова.

Асель Тасмагамбетова отметила, также на сокращение популяции тюленей влияет загрязнение акватории Каспийского моря промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами, микропластиком.

- Значительная часть традиционных мест обитания животного сегодня сильно загрязнена вследствие развития нефтедобывающего производства в акватории Каспийского моря. Исследования же плаценты каспийского тюленя показывают содержание в ней полимеров нефтяного происхождения — нафталина, фенантрена и антрацена, - отметила Асель Тасмагамбетова.

На вопрос «Каковы риски рецидива или систематического характера подобных случаев?» Асель Тасмагамбетова ответила следующее:

«Загрязнение антропогенными органическими химикатами и конкретными видами тяжелых металлов представляет серьезную опасность не только для здоровья морских животных, но и для людей. Кроме того, нефтяные компании продолжают вести дноуглубительные работы в районе месторождения Кашаган. Многие здравомыслящие экологи называют это дноубивательными работами. Поскольку смысла в углублении дна при ежегодной регрессии моря абсолютно нет. Трансгрессия и регрессия моря наблюдается каждые 100 лет, и в этом особенность Каспийского моря.
По расчетам немецких ученых море будет и дальше отступать, минимум до 2054 года. И тогда эти каналы будут совсем не нужны. А эти места «детские сады» и места нагула осетровых, и уникальная ихтиофауна. Соответственно, тюлени будут вынуждены искать новые, более безопасные места для залежек и роддома. И, конечно, можно ожидать обеднения кормовой базы тюленей. Все эти факторы создают серьезную угрозу для тюленей. Для того чтобы нашим детям не пришлось видеть каспийского тюленя исключительно в музее, необходимо принимать срочные меры и провести комплексные научные вирусологические, бактериологические, токсикологические и другие исследования. Разработать соответствующую программу на государственном уровне, направленную на спасение эндемики, который является маркером здоровья всего Каспия благодаря тому, что тюлень является замыкающим звеном в пищевой цепи Каспия и обитает во всей акватории моря».

И так менее чем за месяц на берег волнами выбросило порядка двух сотен взрослых особей, самцов и самок, способных к репродукции, а это значит, что погибло не 200, а несколько тысяч особей. Пищевая цепь начинает разрушаться. Находясь на верхней ступени, каспийская нерпа выступает своеобразным регулятором многих внутренних процессов водоема.

- Проще говоря, вымирание тюленей неизбежно приведет к вымиранию всей экосистемы. И, кроме системной, скоординированной работы на уровне правительства, нужно привлечь международную научную общественность и, в конце концов, наладить надлежащий контроль со стороны некоторых чиновников, в том числе министров, отметила Асель Тасмагамбетова.

Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау. Мертвых тюленей обнаружили жители на побережье Форт-Шевченко. Специалисты управления рыбной инспекции по Мангистауской области в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружили 64 туши мертвых тюленей.

Версию гибели выдвинуло Минэкологии РК.



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:59
Да и не спорит ни кто....тут или экология в порядке или нефтедобыча лет 100 как минимум должно пройти что бы у нас научились нормально природные ископаемые извлекать..

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Purins
 синдбад (Посетители) Сегодня, 17:28
Экологи просто боятся назвать причину,но мы то знаем,что доходы от нефти закрывают глаза и уши и даже рты.
 
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  • синдбад
  • Purins
 Гугуша (Посетители) Сегодня, 17:12
Иследуют мумии Фароонов, могут определить всё досконально!!! А тут непригоден биоматериал!
 
 

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