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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 961

Более 700 осетров спасли на Каспии

Пограничники изъяли свыше 308 километров сетей, сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Фото предоставили в КНБ РК
В рамках широкомасштабной акции «Бекіре» нашими пограничниками в акватории Каспийского моря задержано 128 правонарушителей на 59 плавсредствах.

Изъято более 308 километров орудий браконьерского промысла, а именно, сетей.

Более 700 осетров спасли на Каспии


В воду выпущено 702 осетра и 2132 рыбы частиковых пород.

Более 700 осетров спасли на Каспии


Наложено штрафов на 3,1 миллиона тенге. Предотвращенный ущерб составил более 1,1 миллиарда тенге.

Более 700 осетров спасли на Каспии


Мероприятия продолжаются.

Более 700 осетров спасли на Каспии



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