Более 700 осетров спасли на Каспии

В рамках широкомасштабной акции «Бекіре» нашими пограничниками в акватории Каспийского моря задержано 128 правонарушителей на 59 плавсредствах.Изъято более 308 километров орудий браконьерского промысла, а именно, сетей.В воду выпущено 702 осетра и 2132 рыбы частиковых пород.Наложено штрафов на 3,1 миллиона тенге. Предотвращенный ущерб составил более 1,1 миллиарда тенге.Мероприятия продолжаются.