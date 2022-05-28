Мёртвые тюлени разлагаются на берегу Каспия

- Первый раз такое вижу. Раньше здесь таких случаев не было, - говорит Рахимжан.

По словам сельчанина Рахимжана, сегодня, 28 мая, у кромки берега на территории пляжа он обнаружил трёх мертвых тюленей. На теле были видны следы от рыболовных сетей. Видно, что туши разлагаются.Напомним, 26 мая в 15 метрах от водоканала «Шора» местный житель засвидетельствовал мёртвого тюленя.