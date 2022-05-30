Слив нечистот за зданием бани сняли на видео в Актау

- Где цивилизация? Из-за этой грязной воды с сауны стоит неимоверное зловоние. Страдает окружающая среда. Пусть обратят на это внимание власти, - волнуется местный житель Галымжан.

Жалоба на хозяина двухэтажной сауны «Ақбұлақ», расположенная напротив строительного рынка «САК», поступила от жителей 25 микрорайона. Люди уже неоднократно наблюдают, как использованную после купания воду сливают за зданием самой сауны.Lada.kz ожидает комментарий от чиновников.