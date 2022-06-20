Около 160 мертвых бакланов обнаружили в районе Форт-Шевченко: сильный шторм считают причиной гибели специалисты

Кадр видео с места происшествия
По его словам, на тушах бакланов специалисты не обнаружили физических следов воздействия человека.
- Птица не является краснокнижной, да и охота на нее тоже не ведется. Люди тут ни при чем, наверное, связано с экологией – это предварительно. Специалисты экологии взяли пробы воды, воздуха и материалы из туш птиц. Как только придут результаты, мы обязательно сообщим. Мы предполагаем, что гибель птиц связана с сильным штормом, который был два-три дня назад, - прокомментировал Турганбай Шапагатов.
Напомним, ранее жители региона сняли на видео большое количество мертвых птиц в водоеме в районе Форт-Шевченко. На место выехали специалисты нескольких ведомств. О результатах сообщат после изучения взятых проб.
- Птица не является краснокнижной, да и охота на нее тоже не ведется. Люди тут ни при чем, наверное, связано с экологией – это предварительно. Специалисты экологии взяли пробы воды, воздуха и материалы из туш птиц. Как только придут результаты, мы обязательно сообщим. Мы предполагаем, что гибель птиц связана с сильным штормом, который был два-три дня назад, - прокомментировал Турганбай Шапагатов.
Напомним, ранее жители региона сняли на видео большое количество мертвых птиц в водоеме в районе Форт-Шевченко. На место выехали специалисты нескольких ведомств. О результатах сообщат после изучения взятых проб.