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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 705

Около 160 мертвых бакланов обнаружили в районе Форт-Шевченко: сильный шторм считают причиной гибели специалисты

Около 160 мертвых бакланов обнаружили рыбаки вдоль берега бухты в поселках Баутино и Аташ. Об этом сообщил Турганбай Шапагатов, руководитель отдела охотничьего хозяйства Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Кадр видео с места происшествия
По его словам, на тушах бакланов специалисты не обнаружили физических следов воздействия человека.

- Птица не является краснокнижной, да и охота на нее тоже не ведется. Люди тут ни при чем, наверное, связано с экологией – это предварительно. Специалисты экологии взяли пробы воды, воздуха и материалы из туш птиц. Как только придут результаты, мы обязательно сообщим. Мы предполагаем, что гибель птиц связана с сильным штормом, который был два-три дня назад, - прокомментировал Турганбай Шапагатов.

Напомним, ранее жители региона сняли на видео большое количество мертвых птиц в водоеме в районе Форт-Шевченко. На место выехали специалисты нескольких ведомств. О результатах сообщат после изучения взятых проб.



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Комментарии ( 2 )

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 ak12 (Посетители) Сегодня, 21:00
Вроде шторм, это стихия для таких птиц.Что то отмазка нелогичная.Сказочники неочень.Не надо было торопится с выводами.Можно было подождать еще пару дней и сказать что это сильная жара их поубивала.
 
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 Purins (Посетители) Сегодня, 20:11
Веселая отмазка....сильный шторм

Веселая отмазка- сильный шторм. Бакланы разучились летать и их на волнах укачало.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:45
Раньше шторма тоже были.
Во время шторма они бы на воде не сидели, а перелетели бы на берег.
 
 

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