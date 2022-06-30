Названа причина массовой гибели чаек на месторождении Кашаган

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На территории двух искусственных островов месторождения Кашаган выявлены 2750 фактов гибели чаек черно-пестрой породы.



В связи с этим Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана комиссия по установлению причин гибели птиц. Организован выезд, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, а также трупов птиц.



Результаты исследования «Национального референтного центра по ветеринарии» показали положительный результат на птичий грипп АН5.



В настоящее время на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц.