Названа причина массовой гибели чаек на месторождении Кашаган

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На территории двух искусственных островов месторождения Кашаган выявлены 2750 фактов гибели чаек черно-пестрой породы.
В связи с этим Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана комиссия по установлению причин гибели птиц. Организован выезд, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, а также трупов птиц.
Результаты исследования «Национального референтного центра по ветеринарии» показали положительный результат на птичий грипп АН5.
В настоящее время на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц.
В связи с этим Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана комиссия по установлению причин гибели птиц. Организован выезд, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, а также трупов птиц.
Результаты исследования «Национального референтного центра по ветеринарии» показали положительный результат на птичий грипп АН5.
В настоящее время на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц.
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