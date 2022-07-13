«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Июля
+29...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.38 KZT
  • €1 = 473.71 KZT
  • 1 RUB = 8.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 1820

Кулан прибился к стаду лошадей в Мангистау

Специалисты нашли животное и отпустили на волю, передает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК).

Кадр видео
В июне этого года в АСБК прислали видео с куланом, который оказался в домашнем хозяйстве в Бейнеуском районе Мангистауской области. Оказывается животное прибилось к стаду лошадей и его загнали вместе с ними в загон.

Сотрудники АСБК выехали на место и оценили состояние животного как удовлетворительное. Несмотря на то, что ноги у него были связаны и имелись раны. Кулана осмотрели и отпустили на свободу.

По предположению специалиста АСБК, молодой самец кулана 2-3 лет мог попасть в Мангистаускую область из заповедника «Барсакельмес». На это указывает состояние копыт у животного: у куланов, обитающих на бывшем дне Аральского моря, копыта широкие, не сточенные, поскольку они ходят по мягкому песку и илу.

- Это третий случай одиночных заходов куланов на эту территорию. В Казахстане куланы обитают на территории заповедника «Барсакельмес», национального парка «Алтын-Эмель», заказника «Андасай» и резервата «Алтын Дала», - отметили специалисты.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика