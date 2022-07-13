Кулан прибился к стаду лошадей в Мангистау

- Это третий случай одиночных заходов куланов на эту территорию. В Казахстане куланы обитают на территории заповедника «Барсакельмес», национального парка «Алтын-Эмель», заказника «Андасай» и резервата «Алтын Дала», - отметили специалисты.

В июне этого года в АСБК прислали видео с куланом, который оказался в домашнем хозяйстве в Бейнеуском районе Мангистауской области. Оказывается животное прибилось к стаду лошадей и его загнали вместе с ними в загон.Сотрудники АСБК выехали на место и оценили состояние животного как удовлетворительное. Несмотря на то, что ноги у него были связаны и имелись раны. Кулана осмотрели и отпустили на свободу.По предположению специалиста АСБК, молодой самец кулана 2-3 лет мог попасть в Мангистаускую область из заповедника «Барсакельмес». На это указывает состояние копыт у животного: у куланов, обитающих на бывшем дне Аральского моря, копыта широкие, не сточенные, поскольку они ходят по мягкому песку и илу.