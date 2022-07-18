На горящую свалку пожаловались жители Форт-Шевченко: люди просят перенести полигон

- Этот дым весь шел в сторону города. Я уверен, что горящая смесь на свалке может привести к очень тяжелым заболеваниям как взрослых, так и детей. Давайте сначала займемся реальными проблемами города, а потом уже власти будут думать о его переименовании. Чиновники, подумайте о людям, - высказался житель Форт-Шевченко, видеограф Мейрамбек Аралбайулы

Место расположения свалки на возвышенности

Утром 16 июля горожане могли наблюдать тлеющий мусор на свалке на возвышенности за Форт-Шевченко.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.Как сообщили в ДЧС региона, вечером 15 июля в 18:59 в Тупкараганском районе за Форт-Шевченко произошло горение мусорной свалки. На тушение выехали семь огнеборцев на двух пожарных машинах. Пожар был ликвидирован в 21:25.