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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:44

Просмотров: 629

На горящую свалку пожаловались жители Форт-Шевченко: люди просят перенести полигон

Зловонный дым от тлеющего мусора, как заявляют горожане, доставляет неудобства и наносит существенный вред здоровью. Свалку потушили, но по словам людей, пожары на ней возникают регулярно.

Фото видеографа Мейрамбека Аралбайулы
Утром 16 июля горожане могли наблюдать тлеющий мусор на свалке на возвышенности за Форт-Шевченко.



- Этот дым весь шел в сторону города. Я уверен, что горящая смесь на свалке может привести к очень тяжелым заболеваниям как взрослых, так и детей. Давайте сначала займемся реальными проблемами города, а потом уже власти будут думать о его переименовании. Чиновники, подумайте о людям, - высказался житель Форт-Шевченко, видеограф Мейрамбек Аралбайулы.




Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.



Как сообщили в ДЧС региона, вечером 15 июля в 18:59 в Тупкараганском районе за Форт-Шевченко произошло горение мусорной свалки. На тушение выехали семь огнеборцев на двух пожарных машинах. Пожар был ликвидирован в 21:25.



Видео и фото предоставил житель Форт-Шевченко, видеограф Мейрамбек Аралбайулы в Instagram.

На горящую свалку пожаловались жители Форт-Шевченко: люди просят перенести полигон

Место расположения свалки на возвышенности



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