Огромный поток воды сняли на видео в ущелье Саура

Кадр видео
После продолжительных осадков в ночь на 24 июля в известном каньоне образовался водопад.
- Приехал, а тут такой водопад. От мощного напора положило камыш. Черепашкам несладко сейчас приходится, - говорит автор видео.
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Воскресенье, 24 Июля
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