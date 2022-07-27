Мусор из опрокинутых контейнеров разлетелся по смотровой площадке на Бозжыре

- Кто додумался установить здесь мусорные контейнеры, зная, что сюда никогда не приедет машина и не соберёт все это. Это просто кошмар! Весь мусор разметало по всей площадке. Никакой сознательности и ответственности, - возмутилась автор видео.

Видео в урочище Бозжыра было снято сегодня, 27 июля.По словам местной жительницы - автора видео, два мусорных контейнера, расположенные на смотровой площадке, оказались повалены на землю.