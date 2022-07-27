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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 750

Мусор из опрокинутых контейнеров разлетелся по смотровой площадке на Бозжыре

Мусорные баки, как заявляют отдыхающие, перевернули.

Кадр видео
Видео в урочище Бозжыра было снято сегодня, 27 июля.

По словам местной жительницы - автора видео, два мусорных контейнера, расположенные на смотровой площадке, оказались повалены на землю.

- Кто додумался установить здесь мусорные контейнеры, зная, что сюда никогда не приедет машина и не соберёт все это. Это просто кошмар! Весь мусор разметало по всей площадке. Никакой сознательности и ответственности, - возмутилась автор видео.





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Комментарии ( 2 )

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  • Vladimir7737
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:25
"- Кто додумался установить здесь мусорные контейнеры, зная, что сюда никогда не приедет машина и не соберёт все это. Это просто кошмар!" - получается что рядовой гражданин умнее, далновиднее и понимает больше чем аким и его "специалисты" принимающие решения, действующие и живущие за счет рядовых граждан. А зачем тогда рядовым гражданам такие "спецы"..!??
Кажется в новом Казахстане таким решениям и подходам не должно быть места и их нужно жестко искоренять. Мир всем!
 
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  • sergeiK71
  • Vladimir7737
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:25
Виноватых сделают шакалов,верблюдов,лошадей,но никак тех- кто отдал распоряжение на установку там мусорных контейнеров...
 
 

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