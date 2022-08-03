Хищную птицу напоил водой житель Актау

Фото местного фотографа-любителя Андрея Майорова
Хищная птица была заснята на соре Мертвый Култук в вахтовом городке.
Сначала мужчина сфотографировал, как хищница поймала дичь. По всей вероятности, это была чайка.
Фотограф-любитель делится своими снимками в социальной сети Instagram.
По словам местного орнитолога-любителя, данная птица - канюк. Это хищник средних размеров, примерно на треть крупнее вороны, не занесённый в Красную Книгу.
Сначала мужчина сфотографировал, как хищница поймала дичь. По всей вероятности, это была чайка.
С пойманной добычей
- Потом увидел, как она стоит под кондиционером, из которого капала вода. Ну, я и решил поделиться с пернатой водичкой. Температура в тени была +43° С, а на солнце +53° С. В начале птица поднимала крылья и открывала клюв, я тонкой струёй воды брызгал её издалека, потом подошёл ближе. Даже комично получилось, птица отступала назад и наступила себе на хвост, который подвернулся. В итоге присела на пятую точку, лапки торчат вперёд, клюв открыт, голова на бок и не может понять, что это за такая вода на неё капает. К сожалению, телефон был на зарядке и это не запечатлено, - рассказал автор видео и фото.
Фотограф-любитель делится своими снимками в социальной сети Instagram.
По словам местного орнитолога-любителя, данная птица - канюк. Это хищник средних размеров, примерно на треть крупнее вороны, не занесённый в Красную Книгу.
- Эти птицы летят через нас в начале сентября. Обычно их видно до ноября. У нас они не зимуют, а следуют дальше на юг, - поделился орнитолог-любитель.
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