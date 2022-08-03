Хищную птицу напоил водой житель Актау

С пойманной добычей

- Потом увидел, как она стоит под кондиционером, из которого капала вода. Ну, я и решил поделиться с пернатой водичкой. Температура в тени была +43° С, а на солнце +53° С. В начале птица поднимала крылья и открывала клюв, я тонкой струёй воды брызгал её издалека, потом подошёл ближе. Даже комично получилось, птица отступала назад и наступила себе на хвост, который подвернулся. В итоге присела на пятую точку, лапки торчат вперёд, клюв открыт, голова на бок и не может понять, что это за такая вода на неё капает. К сожалению, телефон был на зарядке и это не запечатлено, - рассказал автор видео и фото.

- Эти птицы летят через нас в начале сентября. Обычно их видно до ноября. У нас они не зимуют, а следуют дальше на юг, - поделился орнитолог-любитель.