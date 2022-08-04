На Каспии в 350 километрах от Актау произошло землетрясение

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Как сообщает Республиканский центр Сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), в акватории Каспия 3 августа на глубине 24 км был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,1 балла.
Координаты гипоцентра 40.50 N, 51.87 E.
Землетрясение произошло примерно в 350 км от Актау. Жертв и пострадавших не зафиксировано.
Координаты гипоцентра 40.50 N, 51.87 E.
Землетрясение произошло примерно в 350 км от Актау. Жертв и пострадавших не зафиксировано.
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