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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:36

Просмотров: 1215

А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку

Пляжная зона вся усеяна мусором. Об этом сообщили посетители побережья.

Фото жителей Форт-Шевченко
Набережную в селе Аташ у территории морского порта превратили чуть ли не в помойку, рассказывают местные жители.

А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку


- Туристы, впервые посетившие это место, просто ужаснутся от увиденного, - говорит житель Форт-Шевченко.


Первое, что бросается в глаза, это использованные емкости из-под моторного масла для катеров


Пластиковые канистры разбросаны повсеместно


А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку

А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку

А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку

А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку


Пластиковые и стеклянные бутылки - не редкость


А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку

А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку

А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку


Есть опасные участки с разбитыми стеклами


А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку



По берегу валяются автомобильные покрышки, которые вешали по бортам на барже


А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку

А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку

А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку


В воде можно увидеть множество целлофановых пакетов


А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку

А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку


Среди этого мусора все же можно застать отдыхающих


А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку



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Комментарии ( 1 )

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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:12
ну а кто, кто всё это делает? разве не местные? хозяева земли казахской
 
 

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