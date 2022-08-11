А у нас все по-прежнему: пляж у морпорта около Форт-Шевченко превратили в свалку

Фото жителей Форт-Шевченко
Набережную в селе Аташ у территории морского порта превратили чуть ли не в помойку, рассказывают местные жители.
- Туристы, впервые посетившие это место, просто ужаснутся от увиденного, - говорит житель Форт-Шевченко.
Первое, что бросается в глаза, это использованные емкости из-под моторного масла для катеров
Пластиковые канистры разбросаны повсеместно
Пластиковые и стеклянные бутылки - не редкость
Есть опасные участки с разбитыми стеклами
По берегу валяются автомобильные покрышки, которые вешали по бортам на барже
В воде можно увидеть множество целлофановых пакетов
Среди этого мусора все же можно застать отдыхающих