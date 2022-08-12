Причину утечки газа на Кашагане поручил установить министр энергетики

Болат Акчулаков (в центре). Фото сайта Минэнерго

Министр энергетики Болат Акчулаков в рамках рабочей поездки посетил производственные объекты Северо-Каспийского проекта (NCOC). Представители министерства, акимата Атырауской области, АО «НК «КазМунайГаз» и NCOC совершили облёт Острова «D» на месторождении Кашаган.



Глава ведомства поручил руководству завода по итогам ремонтных работ представить в министерство детальный анализ о причинах недавней утечки газа и проделанной работе по возобновлению производственных операций.



- В ходе посещения завода «Болашак» участники встречи ознакомились с работой установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ), где министром был поднят вопрос о ходе проведения ремонтных работ на заводе Болашак и пуско-наладки на двух компрессорах на Острове «D» и сроках завершения всех восстановительных работ, - говорится в сообщении министерства.



В прошлую пятницу, 5 августа, стало известно об остановке добычи нефти на Кашагане. В качестве причины называлась утечка газа. Накануне добычу нефти на месторождении восстановили. По информации Минэнерго, в настоящее время суточная добыча ресурса на Кашагане составляет порядка 100 тысяч баррелей.