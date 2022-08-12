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ЛАДА.kz » Экология

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:41

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Причину утечки газа на Кашагане поручил установить министр энергетики

Министр энергетики РК Болат Акчулаков посетил месторождение Кашаган, где ранее произошла утечка газа, сообщает Министерство энергетики.

Болат Акчулаков (в центре). Фото сайта Минэнерго
Министр энергетики Болат Акчулаков в рамках рабочей поездки посетил производственные объекты Северо-Каспийского проекта (NCOC). Представители министерства, акимата Атырауской области, АО «НК «КазМунайГаз» и NCOC совершили облёт Острова «D» на месторождении Кашаган.

Глава ведомства поручил руководству завода по итогам ремонтных работ представить в министерство детальный анализ о причинах недавней утечки газа и проделанной работе по возобновлению производственных операций.

- В ходе посещения завода «Болашак» участники встречи ознакомились с работой установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ), где министром был поднят вопрос о ходе проведения ремонтных работ на заводе Болашак и пуско-наладки на двух компрессорах на Острове «D» и сроках завершения всех восстановительных работ, - говорится в сообщении министерства.

В прошлую пятницу, 5 августа, стало известно об остановке добычи нефти на Кашагане. В качестве причины называлась утечка газа. Накануне добычу нефти на месторождении восстановили. По информации Минэнерго, в настоящее время суточная добыча ресурса на Кашагане составляет порядка 100 тысяч баррелей.



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