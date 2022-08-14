Сколько миллионов долларов теряет Мангистау из-за стихийных бедствий

Стихийные бедствия в Казахстане, а именно оползни, наводнения, сель, засуха, лавины и экстремальные температуры ежегодно приносят экономические потери. Сильнее всего население и экономика страны страдают от землетрясений и наводнений, поскольку проливные дожди и таяние снега наносят значительный ущерб.Среднегодовые потери в этом году от наводнений оцениваются в 419 миллионов долларов, что более чем в семь раз превышает ущерб в 58 миллионов долларов от землетрясений.В Кызылорде зафиксирован самый большой среднегодовой ущерб: 60,7 миллиона долларов. В Западно-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской областях ущерб превышает 40 миллионов долларов в год. Мангистауская область в этом списке занимает последнее место - 3,8 миллиона долларов.При этом среднегодовая численность людей, пострадавших от наводнений в Казахстане, составляет около 156 тысяч человек. Наибольшая среднегодовая численность жертв фиксируется в Акмолинской и Кызылординской областях: почти 22 тысяч и 19,4 тысяч человек соответственно. В Мангистауской области - 1541 человек.А вот среднегодовой ущерб от землетрясений в стране оценивается в 57,6 миллиона долларов. Самый высокий уровень потерь в стране приходится на Алматинскую: 46,8 миллиона долларов. Следом идут Туркестанская (8,9 миллиона) и Жамбылская (1,6 миллиона долларов) области.Ежегодно в стране от землетрясений страдают в среднем около 44 тысячи человек. Алматинская область имеет самое большое среднегодовое число пострадавших: 37,2 тысячи человек. Мангистауская область в этом случае занимает последнюю строчку - четыре человека.