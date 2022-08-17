Экологи рассказали о проверке источников загрязнения воздуха в Актау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По словам пользователя чата акима, проживающего в Актау, возле бывшей фабрики ХГМЗ отгружают нефть, там же перерабатывают из нее солярку и бензин. Возможно, предполагает он, эти работы производятся с нарушением, потому как в воздухе витает неприятный запах. Мужчина подчеркивает, что факт нарушения может нанести большой урон окружающей среде. Он обратился к экологам с вопросом, насколько вышеуказанные действия правомерны и есть ли у компетентных органов возможность проверить нефтеперерабатывающую компанию.



Сотрудники Департамента экологии по Мангистауской области в чате акима пояснили, что в дневное и ночное время провели мониторинг и отобрали пробы атмосферного воздуха на территории города и промышленных зон. Результаты лабораторного контроля показали превышение предельно допустимой концентрации в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на территории Актау.



По результатам отобранных проб были выявлены источники загрязнения.



- В настоящее время на основании представления прокуратуры Мангистауской области проводится внеплановая проверка в отношении нефтеперерабатывающей компании, основным видом деятельности которой является переработка углеводородного сырья на собственном заводе. В установленном законодательством порядке будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы будет сообщено дополнительно, - проинформировали специалисты департамента экологии.



-Последним поводом поднять тему городской экологии стал неприятный запах в Актау, горожане пожаловались на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе. Экологи, которые наряду со специалистами других ведомств, зарегистрированы в тelegram-канале главы региона, пояснили, что выявили источник загрязнения и что сейчас ведется проверка компании, в отношении которой в случае подтверждения факта будут приняты меры. Добавим, что в чате акима на данный момент зарегистрированы 11 056 пользователей, от них поступило 10 860 вопросов, в работе остаются всего десять, по остальным даны пояснения, - отметила Акмарал Култумаева, специалист отдела мониторинга КГУ «Центр общественных коммуникаций».