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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Вчера, 21:38

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Экологи рассказали о проверке источников загрязнения воздуха в Актау

Экологи рассказали об источниках загрязнения воздуха в Актау. Эту тему подняли пользователи тelegram-канала главы региона, сообщив о неприятном в городе воздухе и назвав предполагаемый его источник, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам пользователя чата акима, проживающего в Актау, возле бывшей фабрики ХГМЗ отгружают нефть, там же перерабатывают из нее солярку и бензин. Возможно, предполагает он, эти работы производятся с нарушением, потому как в воздухе витает неприятный запах. Мужчина подчеркивает, что факт нарушения может нанести большой урон окружающей среде. Он обратился к экологам с вопросом, насколько вышеуказанные действия правомерны и есть ли у компетентных органов возможность проверить нефтеперерабатывающую компанию.

Сотрудники Департамента экологии по Мангистауской области в чате акима пояснили, что в дневное и ночное время провели мониторинг и отобрали пробы атмосферного воздуха на территории города и промышленных зон. Результаты лабораторного контроля показали превышение предельно допустимой концентрации в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на территории Актау.

По результатам отобранных проб были выявлены источники загрязнения.

- В настоящее время на основании представления прокуратуры Мангистауской области проводится внеплановая проверка в отношении нефтеперерабатывающей компании, основным видом деятельности которой является переработка углеводородного сырья на собственном заводе. В установленном законодательством порядке будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы будет сообщено дополнительно, - проинформировали специалисты департамента экологии.

-Последним поводом поднять тему городской экологии стал неприятный запах в Актау, горожане пожаловались на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе. Экологи, которые наряду со специалистами других ведомств, зарегистрированы в тelegram-канале главы региона, пояснили, что выявили источник загрязнения и что сейчас ведется проверка компании, в отношении которой в случае подтверждения факта будут приняты меры. Добавим, что в чате акима на данный момент зарегистрированы 11 056 пользователей, от них поступило 10 860 вопросов, в работе остаются всего десять, по остальным даны пояснения, - отметила Акмарал Култумаева, специалист отдела мониторинга КГУ «Центр общественных коммуникаций».



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