На собственном энтузиазме: жителя Актау застали за уборкой мусора в одном из сёл

- Мы разговорились с ним и выяснилось, что он тоже из Актау. Летом он приезжает в село имени Темирбека Жургенова навестить могилы своих бабушки и дедушки. В свободное время ходит вдоль реки вокруг села и наводит таким образом чистоту, - рассказал Жансерик.

- Самое главное, что он не считает это постыдным занятием. Как он мне сказал, что пусть будет стыдно тем людям, которые мусорят, - говорит Жансерик.

- Так как у него нет машины, ему приходится оставлять эти мешки вдоль дороги, у кладбища. Хотя, я считаю, уборкой должны заниматься специалисты. Но, как видно, здесь до этого никому нет дела. Молодой человек надеется, что местные чиновники хоть помогут вывезти эти мешки на полигон, - подытожил Жансерик.

По словам местного жителя Жансерика, он со своей семьей отправился на этой неделе своим ходом в отпуск в Нур-Султан.На второй день, проезжая мимо речки возле села имени Темирбека Жургенова, глава семейства заметил молодого человека с мешком. Остановившись у реки, он начал наблюдать за происходящим. Оказалось, что парень собирал разбросанный отдыхающими вдоль водоема мусор и складировал его в мешки. Неподалеку от него уже лежало несколько наполненных мешков с мусором.Молодой человек был очень скромен, как отметил мужчина. Он лишь сказал, что покупает мешки, перчатки, и ежедневно отправляется вокруг населенного пункта, собирая бутылки, полиэтиленовые пакеты и иные отходы. В Актау молодой парень также проводит мини-зачистки на своем энтузиазме.Жансерик с семьей насчитали, как минимум, 15 мешков с мусором вокруг села.