Экологии Мангистау: В озеро Караколь сливают грунтовую воду

Фото департамента экологии региона
По данным ведомства, 13 сентября в адрес департамента экологии Мангистауской области поступило обращение от ОЮЛ «Региональная ассоциация НПО Западного Казахстана «Табиги орта» о факте сброса в озеро Караколь чёрной жидкости.
Незамедлительно сотрудниками лаборатории и инспекции территориального департамента совместно с представителями РЭС «Ecojer» и лесного хозяйства был осуществлён оперативный выезд на указанную территорию.
- В ходе осмотра установлено, что на территории ведутся работы по строительству канализационных насосных станций со стороны ТОО «Батыс-инженеринг-групп» по заказу ГУ «Актауский городской отдел строительства». При этом, в процессе указанного строительства, а именно, раскапывания земли со стороны ТОО, грунтовая вода поднялась в поверхность земной коры, тем самым потекла в озеро Караколь. Земельный участок входит в государственную собственность местного исполнительного органа. Цель строительства КНС является – централизация канализационных систем (в частности, всех баз отдыха). Указанные работы ведутся в районе временного вахтового городка, принадлежащего ТОО «Sembol Aktau», - сообщает департамент экологии региона.
Согласно пояснениям ТОО, грунтовая вода при заливке препятствует затвердеванию бетонного покрытия, в связи с чем ведутся работы по откачке. Кроме того, уровень грунтовых вод на указанной территории находится на уровне вблизи поверхности земной коры.
- В соответствии с требованиями действующего законодательства, грунтовые воды не являются нечистотами либо сточными водами, предусмотренные в Экологическом кодексе Республики Казахстан. Вместе с тем, 13 сентября текущего года со стороны департамента экологии для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, а также ведётся анализ и сбор информации касательно указанного строительства, по выявленным результатам сообщим дополнительно, - отметили в ведомстве.
Напомним, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео сброс нечистот в озеро Караколь.
Незамедлительно сотрудниками лаборатории и инспекции территориального департамента совместно с представителями РЭС «Ecojer» и лесного хозяйства был осуществлён оперативный выезд на указанную территорию.
- В ходе осмотра установлено, что на территории ведутся работы по строительству канализационных насосных станций со стороны ТОО «Батыс-инженеринг-групп» по заказу ГУ «Актауский городской отдел строительства». При этом, в процессе указанного строительства, а именно, раскапывания земли со стороны ТОО, грунтовая вода поднялась в поверхность земной коры, тем самым потекла в озеро Караколь. Земельный участок входит в государственную собственность местного исполнительного органа. Цель строительства КНС является – централизация канализационных систем (в частности, всех баз отдыха). Указанные работы ведутся в районе временного вахтового городка, принадлежащего ТОО «Sembol Aktau», - сообщает департамент экологии региона.
Согласно пояснениям ТОО, грунтовая вода при заливке препятствует затвердеванию бетонного покрытия, в связи с чем ведутся работы по откачке. Кроме того, уровень грунтовых вод на указанной территории находится на уровне вблизи поверхности земной коры.
- В соответствии с требованиями действующего законодательства, грунтовые воды не являются нечистотами либо сточными водами, предусмотренные в Экологическом кодексе Республики Казахстан. Вместе с тем, 13 сентября текущего года со стороны департамента экологии для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, а также ведётся анализ и сбор информации касательно указанного строительства, по выявленным результатам сообщим дополнительно, - отметили в ведомстве.
Напомним, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео сброс нечистот в озеро Караколь.
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