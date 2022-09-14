«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.91 KZT
  • €1 = 474.29 KZT
  • 1 RUB = 7.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:49

Просмотров: 610

Экологии Мангистау: В озеро Караколь сливают грунтовую воду

В департаменте экологии по Мангистауской области прокомментировали видео сброса нечистот в озеро Караколь.

Фото департамента экологии региона
По данным ведомства, 13 сентября в адрес департамента экологии Мангистауской области поступило обращение от ОЮЛ «Региональная ассоциация НПО Западного Казахстана «Табиги орта» о факте сброса в озеро Караколь чёрной жидкости.

Незамедлительно сотрудниками лаборатории и инспекции территориального департамента совместно с представителями РЭС «Ecojer» и лесного хозяйства был осуществлён оперативный выезд на указанную территорию.

- В ходе осмотра установлено, что на территории ведутся работы по строительству канализационных насосных станций со стороны ТОО «Батыс-инженеринг-групп» по заказу ГУ «Актауский городской отдел строительства». При этом, в процессе указанного строительства, а именно, раскапывания земли со стороны ТОО, грунтовая вода поднялась в поверхность земной коры, тем самым потекла в озеро Караколь. Земельный участок входит в государственную собственность местного исполнительного органа. Цель строительства КНС является – централизация канализационных систем (в частности, всех баз отдыха). Указанные работы ведутся в районе временного вахтового городка, принадлежащего ТОО «Sembol Aktau», - сообщает департамент экологии региона.

Согласно пояснениям ТОО, грунтовая вода при заливке препятствует затвердеванию бетонного покрытия, в связи с чем ведутся работы по откачке. Кроме того, уровень грунтовых вод на указанной территории находится на уровне вблизи поверхности земной коры.

- В соответствии с требованиями действующего законодательства, грунтовые воды не являются нечистотами либо сточными водами, предусмотренные в Экологическом кодексе Республики Казахстан. Вместе с тем, 13 сентября текущего года со стороны департамента экологии для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, а также ведётся анализ и сбор информации касательно указанного строительства, по выявленным результатам сообщим дополнительно, - отметили в ведомстве.

Напомним, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео сброс нечистот в озеро Караколь.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика