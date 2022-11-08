Лунное затмение смогут наблюдать жители Актау.

Скриншот видео с сайта timeanddate.com
Жители Актау сегодня, 8 ноября, смогут увидеть лунное затмение без специального оборудования.
По данным сайта timeanddate.com, восход луны над Актау произойдёт в 18:14, максимальная фаза затмения будет в 18:21. Окончание затмения случится в 18:56. Ресурс представляет возможность увидеть в анимации, как лунное затмение будет выглядеть для жителей города.
Подобное затмение спутника нашей планеты жители Земли не увидят до 2025 года. Явление называют «красной луной».
Михаил Одинцов
По данным сайта timeanddate.com, восход луны над Актау произойдёт в 18:14, максимальная фаза затмения будет в 18:21. Окончание затмения случится в 18:56. Ресурс представляет возможность увидеть в анимации, как лунное затмение будет выглядеть для жителей города.
Подобное затмение спутника нашей планеты жители Земли не увидят до 2025 года. Явление называют «красной луной».
Михаил Одинцов