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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 14:29

Просмотров: 593

Лунное затмение смогут наблюдать жители Актау

Максимальная фаза лунного затмения в городе наступит в 18:21 по местному времени. Весь цикл продлится 41 минуту 37 секунд. Об этом сообщается на сайте timeanddate.com.

Скриншот видео с сайта timeanddate.com
Жители Актау сегодня, 8 ноября, смогут увидеть лунное затмение без специального оборудования.

По данным сайта timeanddate.com, восход луны над Актау произойдёт в 18:14, максимальная фаза затмения будет в 18:21. Окончание затмения случится в 18:56. Ресурс представляет возможность увидеть в анимации, как лунное затмение будет выглядеть для жителей города.

Подобное затмение спутника нашей планеты жители Земли не увидят до 2025 года. Явление называют «красной луной».

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 15:39
Лунное затмение смогут наблюдать жители Актау.

Жители Актау только ЧТО!, отошли от "затмения" и калапса из пробок по городу, при посещении Мангышлака свиты 02...

Все мы ходим под богом.
 
 

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