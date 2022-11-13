Спасённого лебедя выпустили на волю в Актау

Фото предоставили в инспекции лесного хозяйства и животного мира
Руководство инспекции лесного хозяйства и животного мира переговорило со специалистами института зоологии, которые посоветовали отпустить лебедя в естественную среду обитания на озеро Караколь, где он сможет достать корм.
Как раз в этот период на озере много лебедей, и есть вероятность тоже, что птица прибьётся к стае сородичей.
Лебедь пока плавает близ берега, и сотрудники инспекции лесного хозяйства будут посменно дежурить и наблюдать за его состоянием.
Напомним, застрявшего в соре лебедя нашли недалеко от месторождения Каражанбас.
Позже сотрудники инспекции лесного хозяйства отправились за птицей и забрали её для осмотра ветеринаром.
Как раз в этот период на озере много лебедей, и есть вероятность тоже, что птица прибьётся к стае сородичей.
Лебедь пока плавает близ берега, и сотрудники инспекции лесного хозяйства будут посменно дежурить и наблюдать за его состоянием.
Напомним, застрявшего в соре лебедя нашли недалеко от месторождения Каражанбас.
Позже сотрудники инспекции лесного хозяйства отправились за птицей и забрали её для осмотра ветеринаром.
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