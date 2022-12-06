Причиной смерти тюленей в Каспии могли стать чумка или новый вирус

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Как передаёт Telegram канал «KR.RU», версии отравления моря нефтепродуктами и канализационными стоками специалисты отметают. В этом случае погибли бы и остальные морские обитатели. Но делать выводы пока рано. Сначала нужно взять анализ крови у живого тюленя: чтобы это сделать, исследователи должны полететь на вертолёте к островку, но сделать это пока мешает шторм. Известно, что среди погибших — особи разных возрастов и много беременных.
- Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжёлыми металлами или пестицидами. Подобное случается в природе раз в несколько лет. В 2016 году было обнаружено более 300 тюленей, в 2021 – 150 особей. Гибель в этом году на их популяции не скажется. В регионе живёт около 300 тысяч тюленей, – озвучил Арсен Закарьяев, начальник центрального межрайонного отдела рыбохраны по Республике Дагестан.
Напомним, в минувшую субботу на побережье Каспия в Дагестане было обнаружено около 700 тушек тюленей.
На следующий день их количество увеличилось до 1700 тушек.
- Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжёлыми металлами или пестицидами. Подобное случается в природе раз в несколько лет. В 2016 году было обнаружено более 300 тюленей, в 2021 – 150 особей. Гибель в этом году на их популяции не скажется. В регионе живёт около 300 тысяч тюленей, – озвучил Арсен Закарьяев, начальник центрального межрайонного отдела рыбохраны по Республике Дагестан.
Напомним, в минувшую субботу на побережье Каспия в Дагестане было обнаружено около 700 тушек тюленей.
На следующий день их количество увеличилось до 1700 тушек.
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