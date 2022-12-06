Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Декабря
-4...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.17 KZT
  • €1 = 495.07 KZT
  • 1 RUB = 7.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:05

Просмотров: 3

Причиной смерти тюленей в Каспии могли стать чумка или новый вирус

Специалисты озвучили две причины гибели Каспийского тюленя. Версия об отравлении нефтепродуктами исключена. Об этом заявили специалисты Дагестана.

Иллюстративное фото
Как передаёт Telegram канал «KR.RU», версии отравления моря нефтепродуктами и канализационными стоками специалисты отметают. В этом случае погибли бы и остальные морские обитатели. Но делать выводы пока рано. Сначала нужно взять анализ крови у живого тюленя: чтобы это сделать, исследователи должны полететь на вертолёте к островку, но сделать это пока мешает шторм. Известно, что среди погибших — особи разных возрастов и много беременных.

- Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжёлыми металлами или пестицидами. Подобное случается в природе раз в несколько лет. В 2016 году было обнаружено более 300 тюленей, в 2021 – 150 особей. Гибель в этом году на их популяции не скажется. В регионе живёт около 300 тысяч тюленей, – озвучил Арсен Закарьяев, начальник центрального межрайонного отдела рыбохраны по Республике Дагестан.

Напомним, в минувшую субботу на побережье Каспия в Дагестане было обнаружено около 700 тушек тюленей.

На следующий день их количество увеличилось до 1700 тушек.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика