Загрязненную нефтепродуктами землю в Мангистау запечатлел на видео местный блогер

Продукты нефтепереработки обнаружил в степи Мангистауской области местный блогер Азамат Сарсенбаев.На кадрах видно черную землю, смешанную, по предположению автора, с отходами переработки нефтепродуктов или последствиями аварий на нефтепроводе. По утверждению Азамата Сарсенбаева, такая земля обнаружилась вдоль нефтепровода «Актау-Жетыбай-Жанаозен».Автор фото предполагает, что ответственным за загрязнение окружающей среды может быть казахстанский оператор по магистральному нефтепроводу.- На той земле пасутся верблюды и другой домашний скот. Какой вред это все наносит, помимо загрязнения почвы? Рекультивация явно не проводилась. Я планирую по этому факту написать заявление в соответствующие органы. Публикации в соцсетях не помогают, нужно действовать по-другому, - заявил Азамат Сарсенбаев.Редакция ожидает официального комментария по этому поводу от компетентных органов.