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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 549

Загрязненную нефтепродуктами землю в Мангистау запечатлел на видео местный блогер

Азамат Сарсенбаев, представитель общественности и блогер из Актау, заснял последствия предполагаемой утечки нефтепродуктов на одном из нефтепроводов, проходящих через Мангистаускую область.

Фото Азамата Сарсенбаева
Продукты нефтепереработки обнаружил в степи Мангистауской области местный блогер Азамат Сарсенбаев.

На кадрах видно черную землю, смешанную, по предположению автора, с отходами переработки нефтепродуктов или последствиями аварий на нефтепроводе. По утверждению Азамата Сарсенбаева, такая земля обнаружилась вдоль нефтепровода «Актау-Жетыбай-Жанаозен».

Загрязненную нефтепродуктами землю в Мангистау запечатлел на видео местный блогер

Загрязненную нефтепродуктами землю в Мангистау запечатлел на видео местный блогер

Загрязненную нефтепродуктами землю в Мангистау запечатлел на видео местный блогер


Автор фото предполагает, что ответственным за загрязнение окружающей среды может быть казахстанский оператор по магистральному нефтепроводу.

Загрязненную нефтепродуктами землю в Мангистау запечатлел на видео местный блогер


- На той земле пасутся верблюды и другой домашний скот. Какой вред это все наносит, помимо загрязнения почвы? Рекультивация явно не проводилась. Я планирую по этому факту написать заявление в соответствующие органы. Публикации в соцсетях не помогают, нужно действовать по-другому, - заявил Азамат Сарсенбаев.



Редакция ожидает официального комментария по этому поводу от компетентных органов.

Михаил Одинцов



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