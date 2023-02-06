В Казахстане произошло землетрясение, но не на Каспии

Иллюстративное фото с сайта sputnik-georgia.com
На фоне минувших событий в Турции - землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое задело и близлежащие страны, появилась информация о произошедших подземных толчках на территории Казахстана.
В 628 километрах на запад от Алматы сегодня, 6 февраля, произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,4 балла.
Землетрясение ощутили жители поселка Темирлан, Шымкента и Тараза.
Последнее же землетрясение в Каспийском море было зафиксировано 3 января этого года. Магнитуда колебаний земной коры составила 3 балла.
Михаил Одинцов
В 628 километрах на запад от Алматы сегодня, 6 февраля, произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,4 балла.
Землетрясение ощутили жители поселка Темирлан, Шымкента и Тараза.
Последнее же землетрясение в Каспийском море было зафиксировано 3 января этого года. Магнитуда колебаний земной коры составила 3 балла.
Михаил Одинцов
Оставьте свой комментарий первым.