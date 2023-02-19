Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 19 Февраля
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.23 KZT
  • €1 = 472.48 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:50

Просмотров: 0

Каспийский тюлень отмечает свой праздник

В это воскресенье отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов.

Фото из доступных источников
Как отмечает консультант по защите окружающей среды Сакен Дилдахмет, каспийский тюлень или каспийская нерпа (Pusa caspica) - единственный представитель морских млекопитающих на море, эндемик (не встречается более нигде в мире) и самый маленький тюлень на Земле.

Много лет тому назад на Тетиском море в период покровных оледенений четвертичного периода, то есть не более одного миллиона лет назад появился «северный гость - наш каспийский тюлень (по данным науки).

Ареал каспийского тюленя расположен на территории пяти прикаспийских государств.

Каспийский тюлень отмечает свой праздник


Длина взрослой особи 120-150 сантиметров, вес 60-90 килограмм. Питается непромысловой рыбой и ракообразными.

Ведет стадный образ жизни, активен днем. Летом держится в открытом море, осенью - на северо-востоке, где и зимует.

Размножается в северной части моря на льду.

Самки достигают половой зрелости в 5-6 лет.

Каспийский тюлень отмечает свой праздник

Сакен Дилдахмет с бельком (из научной экспедиции по изучению популяции каспийского тюленя) в 2019 году


Единственная в Казахстане организация, оказывающая ветеринарный уход и лечение эндемику Каспия Caspian seal RRC сообщает, что профессор университета Лидс (Великобритания) Саймон Гудман присоединится к команде ученых СAIER, работающих над спасением вымирающего Каспийского тюленя.

Саймон Гудман является одним из ведущих мировых специалистов в области охраны морских млекопитающих, эволюционной биологии и экологии. Он также руководитель международного проекта «Оценка и устранение факторов, угрожающих каспийскому тюленю», советник ООН по охране окружающей среды, под его руководством после 1980-х годов впервые были осуществлены авиаучеты численности каспийских тюленей.

Каспийский тюлень отмечает свой праздник

Профессор Саймон Гудман


- На Каспии сложилась тяжелая экологическая ситуация. В прошлом году снова произошла массовая гибель каспийских тюленей, большая часть из погибших животных были беременные самки. Каспийский тюлень – это маркер здоровья всего региона, а вымирание тюленей неизбежно приведет к гибели всей экосистемы. Только скоординированная работа на уровне правительства и участие международных ученых могут предотвратить экологическую катастрофу. Мы рады, что профессор Саймон Гудман присоединился к ученому совету CAIER. Его многолетний опыт работы по изучению каспийского тюленя в комплексе со знаниями, полученными нашим институтом, помогут сохранению популяции эндемика Каспия, - уверена Асель Тасмагамбетова, эколог, основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований (СAIER).


Каспийский тюлень отмечает свой праздник


По итогам переговоров о сотрудничестве с CAIER профессор предложил свои рекомендации о приоритетных направлениях работы по сохранению популяции каспийского тюленя.

По мнению ученого, первоочередная задача – это создание защитных зон на Каспийском море и регулирование незаконного рыболовства (10 000 тюленей ежегодно умирают в результате варварских действий браконьеров). Решение этих проблем незамедлительно сделает популяцию тюленей более устойчивой.

Специалист высоко оценил результаты исследовательской работы CAIER по сохранению экологической безопасности Каспийского моря и выразил желание присоединиться к запланированным исследовательским экспедициям Института.

Каспийский тюлень отмечает свой праздник



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика