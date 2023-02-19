Каспийский тюлень отмечает свой праздник

Сакен Дилдахмет с бельком (из научной экспедиции по изучению популяции каспийского тюленя) в 2019 году

Профессор Саймон Гудман

- На Каспии сложилась тяжелая экологическая ситуация. В прошлом году снова произошла массовая гибель каспийских тюленей, большая часть из погибших животных были беременные самки. Каспийский тюлень – это маркер здоровья всего региона, а вымирание тюленей неизбежно приведет к гибели всей экосистемы. Только скоординированная работа на уровне правительства и участие международных ученых могут предотвратить экологическую катастрофу. Мы рады, что профессор Саймон Гудман присоединился к ученому совету CAIER. Его многолетний опыт работы по изучению каспийского тюленя в комплексе со знаниями, полученными нашим институтом, помогут сохранению популяции эндемика Каспия, - уверена Асель Тасмагамбетова, эколог, основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований (СAIER).

Как отмечает консультант по защите окружающей среды Сакен Дилдахмет, каспийский тюлень или каспийская нерпа (Pusa caspica) - единственный представитель морских млекопитающих на море, эндемик (не встречается более нигде в мире) и самый маленький тюлень на Земле.Много лет тому назад на Тетиском море в период покровных оледенений четвертичного периода, то есть не более одного миллиона лет назад появился «северный гость - наш каспийский тюлень (по данным науки).Ареал каспийского тюленя расположен на территории пяти прикаспийских государств.Длина взрослой особи 120-150 сантиметров, вес 60-90 килограмм. Питается непромысловой рыбой и ракообразными.Ведет стадный образ жизни, активен днем. Летом держится в открытом море, осенью - на северо-востоке, где и зимует.Размножается в северной части моря на льду.Самки достигают половой зрелости в 5-6 лет.Единственная в Казахстане организация, оказывающая ветеринарный уход и лечение эндемику Каспия Caspian seal RRC сообщает, что профессор университета Лидс (Великобритания) Саймон Гудман присоединится к команде ученых СAIER, работающих над спасением вымирающего Каспийского тюленя.Саймон Гудман является одним из ведущих мировых специалистов в области охраны морских млекопитающих, эволюционной биологии и экологии. Он также руководитель международного проекта «Оценка и устранение факторов, угрожающих каспийскому тюленю», советник ООН по охране окружающей среды, под его руководством после 1980-х годов впервые были осуществлены авиаучеты численности каспийских тюленей.По итогам переговоров о сотрудничестве с CAIER профессор предложил свои рекомендации о приоритетных направлениях работы по сохранению популяции каспийского тюленя.По мнению ученого, первоочередная задача – это создание защитных зон на Каспийском море и регулирование незаконного рыболовства (10 000 тюленей ежегодно умирают в результате варварских действий браконьеров). Решение этих проблем незамедлительно сделает популяцию тюленей более устойчивой.Специалист высоко оценил результаты исследовательской работы CAIER по сохранению экологической безопасности Каспийского моря и выразил желание присоединиться к запланированным исследовательским экспедициям Института.