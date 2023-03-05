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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:42

Просмотров: 555

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

Кругом разбросаны кучи мусора.

Фото местного жителя Георгия
На водозаборный канал ТОО «МАЭК» часто приезжают рыбаки и отдыхающие.

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау


Мусорных контейнеров, к сожалению, тут нет.

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау


За долгое время здесь скопилось много мусора: целлофановые пакеты, битые бутылки, пластиковая тара, упаковки от различных продуктов и многое другое.

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау


- Многие предпочитают оставлять мусор здесь, видимо, надеясь, что кто-то наведёт порядок. А кому это надо в итоге? Кому захочется после этого здесь отдыхать? Смотреть реально тошно и самое обидное, что это дело рук самого человека. Никакой культуры! Где живем, там, извините, и гадим. Свинство, по другому не назвать, - говорит местный житель Георгий.


В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау


Мужчина с семьей собрали один мешок мусора и предложили провести челлендж - небезразличным горожанам при поездке на эту территорию собирать, как минимум, хотя бы по одному мешку мусора.

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау


Как считает Георгий, только таким способом можно очистить данный участок.

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау



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