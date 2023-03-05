В свалку превратили территорию у водозаборного канала в Актау

- Многие предпочитают оставлять мусор здесь, видимо, надеясь, что кто-то наведёт порядок. А кому это надо в итоге? Кому захочется после этого здесь отдыхать? Смотреть реально тошно и самое обидное, что это дело рук самого человека. Никакой культуры! Где живем, там, извините, и гадим. Свинство, по другому не назвать, - говорит местный житель Георгий.

На водозаборный канал ТОО «МАЭК» часто приезжают рыбаки и отдыхающие.Мусорных контейнеров, к сожалению, тут нет.За долгое время здесь скопилось много мусора: целлофановые пакеты, битые бутылки, пластиковая тара, упаковки от различных продуктов и многое другое.Мужчина с семьей собрали один мешок мусора и предложили провести челлендж - небезразличным горожанам при поездке на эту территорию собирать, как минимум, хотя бы по одному мешку мусора.Как считает Георгий, только таким способом можно очистить данный участок.