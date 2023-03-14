Полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций региона

Полигон в городе Форт-Шевченко перенесен на новое место по требованию жителей Тупкараганского района области.



- На сегодняшний день на старый полигон прекращается сброс твердых бытовых отходов, а мусор доставляется на новый полигон, - рассказали в акимате района.



В пресс-службе районной администрации добавили, что новый полигон находится примерно в 4,5 километрах в северном направлении города Форт-Шевченко. На старом полигоне ведутся рекультивационные работы.



Михаил Одинцов

