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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 202

Жителей Мангистау приглашают принять участие в акции «Час Земли»

Всемирная акция «Час Земли» пройдёт 25 марта с 20:30 до 21:30. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта 24.kz
Акция «Час Земли» проводится ежегодно и призывает человечество обратить внимание на проблемы изменения климата, загрязнения и прочие экологические темы.

- 25 марта текущего года с 20:30 до 21:30 часов местного времени по всей стране стартует всемирная акция «Час земли». Это время, когда миллионы людей из разных стран на час выключают свет и электроприборы, а тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку. Приглашаем всех принять участие в акции! – говорится в сообщении департамента.

Для справки:
Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием «The Sydney Morning Herald» в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF (Всемирный фонд дикой природы), оно коснулось более миллиарда жителей планеты.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:44
Россия на Украине, вынужденно, занимается этим последние дни ежедневно.
Извините за глупую шутку.
 
 

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