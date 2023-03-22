Жителей Мангистау приглашают принять участие в акции «Час Земли»

Акция «Час Земли» проводится ежегодно и призывает человечество обратить внимание на проблемы изменения климата, загрязнения и прочие экологические темы.



- 25 марта текущего года с 20:30 до 21:30 часов местного времени по всей стране стартует всемирная акция «Час земли». Это время, когда миллионы людей из разных стран на час выключают свет и электроприборы, а тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку. Приглашаем всех принять участие в акции! – говорится в сообщении департамента.



Для справки:

Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием «The Sydney Morning Herald» в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF (Всемирный фонд дикой природы), оно коснулось более миллиарда жителей планеты.



Михаил Одинцов