Озелените свой двор: бесплатные саженцы предлагают горожанам чиновники в Актау

- Теперь каждый житель может посадить семейное дерево во дворе и ухаживать. Мы готовы раздать саженцы. Считаем, озеленять надо не только общественные места города, но и дворы и жилые массивы. Уверены, каждый житель будет тщательно ухаживать за посаженным деревом,- рассказал руководитель городского отдела ЖКХ Галымжан Серикбаев.

В рамках экологического месячника городской акимат запускает акцию «Жасыл үй».Стоит отметить, участники акции должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение трёх лет. На регулярной основе загружать фото и видеоотчет о состоянии дерева, отметив официальные страницы Instagram/ Facebook. Будущее место посадки необходимо будет согласовать с КСК либо ОСИ.Для участия необходимо направить на электронный адрес aktau-zhkx@mail.ru следующие данные:Прием заявок проводится до 30 марта.