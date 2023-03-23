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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 284

Озелените свой двор: бесплатные саженцы предлагают горожанам чиновники в Актау

Желающие озеленить дворы многоквартирных домов могут бесплатно получить до 10 саженцев, передает городской акимат.

Фото из доступных источников
В рамках экологического месячника городской акимат запускает акцию «Жасыл үй».

- Теперь каждый житель может посадить семейное дерево во дворе и ухаживать. Мы готовы раздать саженцы. Считаем, озеленять надо не только общественные места города, но и дворы и жилые массивы. Уверены, каждый житель будет тщательно ухаживать за посаженным деревом,- рассказал руководитель городского отдела ЖКХ Галымжан Серикбаев.


Стоит отметить, участники акции должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение трёх лет. На регулярной основе загружать фото и видеоотчет о состоянии дерева, отметив официальные страницы Instagram/ Facebook. Будущее место посадки необходимо будет согласовать с КСК либо ОСИ.

Для участия необходимо направить на электронный адрес aktau-zhkx@mail.ru следующие данные:
 
• Заявление ( в произвольной форме) ФИО и контактные данные,
• точный адрес желаемой посадки,
• несколько фото места планируемой посадки.

Прием заявок проводится до 30 марта.
 
Более точную информацию можно получить по телефону: 87781370008



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