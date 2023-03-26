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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:55

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Субботники стартовали в Актау

Весенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству начался в Актау

Фото предоставили в городском акимате
На первый субботник в восьми общественных местах Актау и в пригороде вышли государственные служащие, коллективы учреждений и предприятий. Всем участникам были розданы перчатки и мусорные мешки. Привлечено 25 единиц спецтехники.

- Мы условно поделили город на восемь участков, где будут проводиться работы по санитарной очистке. За каждым отвечают структурные подразделения акимата, коммунальные службы. Я хочу выразить благодарность всем участникам субботника. Также призываю предпринимателей и жителей убрать прилегающие к их домам и объектам территорию. Собранный мусор необходимо оставлять вдоль дорог или мусорных баков, он будет вывезен силами коммунальных служб. Чистый город - это приоритетная задача не только для властей, но и для обычных граждан, - обратился заместитель акима Актау Имаммахмут Шагирбаев.


Субботники стартовали в Актау


Кроме того, активно ведется работа по ликвидации стихийных свалок в 20 микрорайоне. По информации специалистов, один гектар земельного участка завален строительным мусором.

- На сегодня выявлено девять участков стихийных свалок, помимо ТБО, здесь незаконно складируют строительный мусор. Эти отходы оказывают негативное влияние не только на природу, но и на настроение жителей. Наша задача не только все здесь очистить, но провести работы по недопущению повторного образования стихийных свалок, - уточнил главный специалист городского отдела строительства Ернар Тулесинов.


В рамках кампании общегородские субботники будут проходить еженедельно до 21 мая.

Субботники стартовали в Актау



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