Ждет ли Каспий судьба Арала? Как отразится на жизни казахстанцев обмеление моря

- Я не раз предлагала властям города, чтобы заведения, которые используют питьевую воду, использовали бы воду технического качества. Это автомойки, химчистки и другие предприятия. Либо чтобы они устанавливали технологии обратной водоподготовки. Воду можно использовать до пяти раз. Прибрежные заведения также не раз сбрасывали неочищенную воду в море. Все это негативно влияет на биоразнообразие. Если мы не можем повлиять на политику других государств, мы можем хотя бы на своем местном уровне минимизировать забор воды из моря, можем научить людей экономить ее. А сейчас мы не экономим свои ресурсы, нерационально их используем, - прокомментировала Гульмира Ниеткали.

- Человек не задумывается, сколько воды необходимо для производства той или иной вещи. Чтобы сделать хлопковую футболку, нужно около 70 литров воды, а для пары джинсов - 250 литров. Люди думают, что не влияют на все это. На самом деле все влияет. Сколько раз мы принимаем душ, ванну, как часто мы нерационально покупаем вещи. Чем больше мы будем влиять на море и потреблять воду, тем быстрее в будущем возникнет дефицит не только пресной воды, но уже и дефицит питания в виде рыбы. Поверхность моря будет раскрываться и частички соли со дна будут подниматься в воздух. При пылевых бурях соль будет разлетаться на многие километры. Мы ее будем вдыхать. Это уже на организме человека будет сказываться, на органах нашего дыхания, - делает выводы эколог.

- Согласно научным исследованиям, уровень Каспия с 1840 и до 2020 года постоянно менялся. В этом и особенность моря, что оно не стоит на одном уровне. В 1980 году уровень упал до минус 29 метров. Сегодня ситуация такова, что осталось 0,5 метра, чтобы достичь этого же уровня, и ситуация может повториться. Мы с 2018 года проводим исследования совместно с учеными Института океанологии имени Ширшова (РФ) и в ходе исследований постоянно видим, что направление ветра сильно меняется, из-за этого меняется и течение воды. Сейчас ветер, наоборот, все больше дует в сторону Азербайджана. Мы же находимся в пустынной зоне, и с нашей стороны в море задувает много песка, - описала ситуацию специалист.

- Например, в самом Мангистау за эту зиму мы только дважды видели снег. Больших дождей и снега не выпадает, и поэтому не могу сказать, что уровень Каспия может сильно подняться в ближайшие годы. Но будем надеяться, - говорит Сымбат Койбакова.

- Сильно паниковать не стоит, потому что это природное явление, которое периодически происходит, и так уже много тысячелетий. Такова природа Каспийского моря. Но если мы сейчас ничего не предпримем, то Каспий ждет судьба Арала, и такое мнение тоже бытует. На это тоже нельзя не обращать внимания, потому что Каспий на 80 процентов питается от Волги, которая приходит из РФ. В последние годы, как мы получили независимость, водозабор из реки в России увеличился выше нормы, - рассказал специалист.

- Нужно упорядочить эту сферу. Только так мы можем сократить водозабор. Но все же природное явление имеет место, и, несмотря на падение уровня, в будущем уровень все равно поднимется, - с надеждой предполагает эколог.

- На сегодня вдоль рек понастроено такое бесчисленное количество гидротехнических сооружений, что некоторые государства сами могут не знать их точного числа. Кто-то поливает посевные поля, кто-то бахчи и огороды, а кто-то забирает воду для рыбо- и птицехозяйственной деятельности, строя водохранилища. В целом есть около 130 рек, впадающих в Каспий, из которых самые крупные: Волга, Урал, Кура, Аракс, Терек. А есть реки, такие как Жем (Эмба), которые из-за пересыхания не доходят до Каспия. Все эти реки сильно обмелели. Летом в некоторых местах Урала (третья по протяженности река в Европе, Волга - первая) люди переходят реку пешком, а раньше там корабли проплывали. Объем воды из Волги, откуда в Каспий прибывает около 80 процентов воды, раньше ежегодно составлял 280-300 кубокилометров. Сейчас на 35-40 кубокилометров меньше воды приходит, - сообщил Орынбасар Токжанов.

- Например, территория, на которой стоит Актау, в год поднимается на 2,4 миллиметра. За 10 лет это будет 2,4 сантиметра, а за сто лет - 24 сантиметра. За два века земля может подняться на 48 сантиметров, то есть почти на полметра. И поэтому, чем выше поднимается определенная часть суши, безусловно, тем дальше будет отходить от нее вода, - пояснил эколог.

- Тогда уровень Каспийского моря, который ниже мирового океана, может уровняться с уровнем Азовского и Черного морей. Я верю, что рано или поздно такой канал построят. Плюс к этому уже несколько лет подряд разные руководители Ирана заявляли, что планируют построить судоходный канал Каспий - Персидский залив. В таком случае в Каспий придет вода из океана. Так или иначе мир и жители Евразии будут, на мой взгляд, стараться не потерять Каспийское море, - подытожил Орынбасар Токжанов.

- Я с детства живу, рос здесь и всегда купался в Каспийском море. Можно сказать, живу этим морем. И в последнее время стал замечать, что те места, в которых я когда-то в детстве купался, обмелели настолько, что там уже нет воды. В каких-то местах мы вообще прыгали в воду, не опасаясь, что можем наткнуться на камни. А сейчас там вообще ничего нет! Вот это вот очень тревожит. Поэтому решил попробовать показать свою боль и боль жителей города. Нас тревожит эта тенденция - обмеление нашего моря, - объяснил общественник.

- И именно с нашей стороны, к сожалению. Почему? Ну вот, например, приезжают в Актау гости, видят море в десяти метрах от берега и говорят: что вы панику создаете, вот же оно, море, куда оно отходит? Но есть один момент. Город Актау стоит в самой глубокой части Казахстанской акватории. Здесь масштабы обмеления менее заметны, чем в остальных местах. Например, если вот здесь море отошло метров на десять, это значит, в мелководной части оно отошло на километры. А это места обитания рыб, птиц и тюленей, - говорит Азамат Сарсенбаев.