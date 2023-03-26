Ждет ли Каспий судьба Арала? Как отразится на жизни казахстанцев обмеление моря

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Как сообщает информационное агентство Informburo.kz, уровень самого большого на земле замкнутого водоема дошел до критической отметки в минус 28,5 метра. Ранее уточнялось, что если уровень снизится на полметра ниже, это очень негативно повлияет на экосистему моря. Наиболее уязвимой является мелководная казахстанская часть Каспия.
Эколог из Актау Гульмира Ниеткали отметила, что власти не раз говорили, что к 2025 году с учетом роста населения дефицит питьевой воды в регионе может составить 110 тысяч кубов в сутки. На сегодня же МАЭК производит 55 тысяч кубов воды в сутки для Актау и близлежащих населенных пунктов.
Она считает, что забор и потребление воды из моря нужно сокращать и развивать подземные источники воды. А также пропагандировать среди населения идею экономии водопотребления и минимального экологического следа.
Она полагает, что большинство населения просто не задумывается о том, сколько воды ежедневно потребляет.
Заведующая кафедрой экологии и геологии Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Есенова Сымбат Койбакова специализируется на исследованиях акватории и оценке состояния почв прибрежной зоны. По ее словам, уровень Каспия постоянно меняется, основные причины - это изменение климата, глобальное потепление и направление ветра.
Она возлагает надежды на Институт изучения проблем Каспия, который поручил создать президент страны, и считает, что параллельно нужно бороться с глобальным потеплением, потому что его влияние в регионе особенно заметно.
Эколог Адильбек Козыбаков предложил не паниковать касательно падения уровня моря, а предпринимать меры по сокращению водозабора из рек, питающих Каспий.
По его словам, необходимо заключить международное соглашение между Прикаспийскими государствами, чтобы каждая страна, в особенности Россия, взяла бы на себя обязательства по не превышению водозабора и наложению ограничения по водопотреблению на своих крупных предприятиях.
Актауский эколог Орынбасар Токжанов подчеркивает три фундаментальные причины: глобальное изменение климата, антропогенное влияние и геологические процессы.
По словам Токжанова, изменение климата сильно сократило осадки в бассейнах рек, вливающихся в Каспий, и в бассейне самого моря. В связи с годовыми изменениями температуры увеличилось и испарение воды с поверхностей водоемов. Например, ежегодно с поверхности моря испаряется вода толщиной около двух метров.
Говоря о геологических факторах, эколог рассказал, что Каспий появился в результате того, что дно океана поднялось и вода стекла в нынешние моря. И этот процесс поднимания земли происходит по сей день.
Остановить уровень падения Каспия, по словам эколога, можно не только за счет сокращения водозабора из впадающих рек, но и путем строительства водоканалов, соединяющих Каспийское море с другими морями и океанами. К примеру, с 2007 года РФ, Китай и Казахстан обсуждают проект воднотранспортного соединения Каспийского моря и Азово-Черноморского бассейна, а именно – строительства канала Евразия для выхода в океан.
Как отмечает местный общественник и блогер Азамат Сарсенбаев, он не единственный, кто через визуализацию экологических проблем привлекает к ним внимание.
Многие, как он считает, недооценивают масштабы катастрофы - обмеление происходит из-за нерационального использования воды населением и зарегулированности рек, впадающих в Каспий.
Площадь Каспийского моря - 390 тысяч квадратных километров, максимальная глубина - 1025 метров. Море окружают пять государств: Казахстан - 2320 километров, Туркменистан - 1200 километров, Азербайджан - 955 километров, Иран - 724 километра и Россия - 695 километров.
Эколог из Актау Гульмира Ниеткали отметила, что власти не раз говорили, что к 2025 году с учетом роста населения дефицит питьевой воды в регионе может составить 110 тысяч кубов в сутки. На сегодня же МАЭК производит 55 тысяч кубов воды в сутки для Актау и близлежащих населенных пунктов.
Она считает, что забор и потребление воды из моря нужно сокращать и развивать подземные источники воды. А также пропагандировать среди населения идею экономии водопотребления и минимального экологического следа.
- Я не раз предлагала властям города, чтобы заведения, которые используют питьевую воду, использовали бы воду технического качества. Это автомойки, химчистки и другие предприятия. Либо чтобы они устанавливали технологии обратной водоподготовки. Воду можно использовать до пяти раз. Прибрежные заведения также не раз сбрасывали неочищенную воду в море. Все это негативно влияет на биоразнообразие. Если мы не можем повлиять на политику других государств, мы можем хотя бы на своем местном уровне минимизировать забор воды из моря, можем научить людей экономить ее. А сейчас мы не экономим свои ресурсы, нерационально их используем, - прокомментировала Гульмира Ниеткали.
Она полагает, что большинство населения просто не задумывается о том, сколько воды ежедневно потребляет.
- Человек не задумывается, сколько воды необходимо для производства той или иной вещи. Чтобы сделать хлопковую футболку, нужно около 70 литров воды, а для пары джинсов - 250 литров. Люди думают, что не влияют на все это. На самом деле все влияет. Сколько раз мы принимаем душ, ванну, как часто мы нерационально покупаем вещи. Чем больше мы будем влиять на море и потреблять воду, тем быстрее в будущем возникнет дефицит не только пресной воды, но уже и дефицит питания в виде рыбы. Поверхность моря будет раскрываться и частички соли со дна будут подниматься в воздух. При пылевых бурях соль будет разлетаться на многие километры. Мы ее будем вдыхать. Это уже на организме человека будет сказываться, на органах нашего дыхания, - делает выводы эколог.
Заведующая кафедрой экологии и геологии Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Есенова Сымбат Койбакова специализируется на исследованиях акватории и оценке состояния почв прибрежной зоны. По ее словам, уровень Каспия постоянно меняется, основные причины - это изменение климата, глобальное потепление и направление ветра.
- Согласно научным исследованиям, уровень Каспия с 1840 и до 2020 года постоянно менялся. В этом и особенность моря, что оно не стоит на одном уровне. В 1980 году уровень упал до минус 29 метров. Сегодня ситуация такова, что осталось 0,5 метра, чтобы достичь этого же уровня, и ситуация может повториться. Мы с 2018 года проводим исследования совместно с учеными Института океанологии имени Ширшова (РФ) и в ходе исследований постоянно видим, что направление ветра сильно меняется, из-за этого меняется и течение воды. Сейчас ветер, наоборот, все больше дует в сторону Азербайджана. Мы же находимся в пустынной зоне, и с нашей стороны в море задувает много песка, - описала ситуацию специалист.
Она возлагает надежды на Институт изучения проблем Каспия, который поручил создать президент страны, и считает, что параллельно нужно бороться с глобальным потеплением, потому что его влияние в регионе особенно заметно.
- Например, в самом Мангистау за эту зиму мы только дважды видели снег. Больших дождей и снега не выпадает, и поэтому не могу сказать, что уровень Каспия может сильно подняться в ближайшие годы. Но будем надеяться, - говорит Сымбат Койбакова.
Эколог Адильбек Козыбаков предложил не паниковать касательно падения уровня моря, а предпринимать меры по сокращению водозабора из рек, питающих Каспий.
- Сильно паниковать не стоит, потому что это природное явление, которое периодически происходит, и так уже много тысячелетий. Такова природа Каспийского моря. Но если мы сейчас ничего не предпримем, то Каспий ждет судьба Арала, и такое мнение тоже бытует. На это тоже нельзя не обращать внимания, потому что Каспий на 80 процентов питается от Волги, которая приходит из РФ. В последние годы, как мы получили независимость, водозабор из реки в России увеличился выше нормы, - рассказал специалист.
По его словам, необходимо заключить международное соглашение между Прикаспийскими государствами, чтобы каждая страна, в особенности Россия, взяла бы на себя обязательства по не превышению водозабора и наложению ограничения по водопотреблению на своих крупных предприятиях.
- Нужно упорядочить эту сферу. Только так мы можем сократить водозабор. Но все же природное явление имеет место, и, несмотря на падение уровня, в будущем уровень все равно поднимется, - с надеждой предполагает эколог.
Актауский эколог Орынбасар Токжанов подчеркивает три фундаментальные причины: глобальное изменение климата, антропогенное влияние и геологические процессы.
По словам Токжанова, изменение климата сильно сократило осадки в бассейнах рек, вливающихся в Каспий, и в бассейне самого моря. В связи с годовыми изменениями температуры увеличилось и испарение воды с поверхностей водоемов. Например, ежегодно с поверхности моря испаряется вода толщиной около двух метров.
- На сегодня вдоль рек понастроено такое бесчисленное количество гидротехнических сооружений, что некоторые государства сами могут не знать их точного числа. Кто-то поливает посевные поля, кто-то бахчи и огороды, а кто-то забирает воду для рыбо- и птицехозяйственной деятельности, строя водохранилища. В целом есть около 130 рек, впадающих в Каспий, из которых самые крупные: Волга, Урал, Кура, Аракс, Терек. А есть реки, такие как Жем (Эмба), которые из-за пересыхания не доходят до Каспия. Все эти реки сильно обмелели. Летом в некоторых местах Урала (третья по протяженности река в Европе, Волга - первая) люди переходят реку пешком, а раньше там корабли проплывали. Объем воды из Волги, откуда в Каспий прибывает около 80 процентов воды, раньше ежегодно составлял 280-300 кубокилометров. Сейчас на 35-40 кубокилометров меньше воды приходит, - сообщил Орынбасар Токжанов.
Говоря о геологических факторах, эколог рассказал, что Каспий появился в результате того, что дно океана поднялось и вода стекла в нынешние моря. И этот процесс поднимания земли происходит по сей день.
- Например, территория, на которой стоит Актау, в год поднимается на 2,4 миллиметра. За 10 лет это будет 2,4 сантиметра, а за сто лет - 24 сантиметра. За два века земля может подняться на 48 сантиметров, то есть почти на полметра. И поэтому, чем выше поднимается определенная часть суши, безусловно, тем дальше будет отходить от нее вода, - пояснил эколог.
Остановить уровень падения Каспия, по словам эколога, можно не только за счет сокращения водозабора из впадающих рек, но и путем строительства водоканалов, соединяющих Каспийское море с другими морями и океанами. К примеру, с 2007 года РФ, Китай и Казахстан обсуждают проект воднотранспортного соединения Каспийского моря и Азово-Черноморского бассейна, а именно – строительства канала Евразия для выхода в океан.
- Тогда уровень Каспийского моря, который ниже мирового океана, может уровняться с уровнем Азовского и Черного морей. Я верю, что рано или поздно такой канал построят. Плюс к этому уже несколько лет подряд разные руководители Ирана заявляли, что планируют построить судоходный канал Каспий - Персидский залив. В таком случае в Каспий придет вода из океана. Так или иначе мир и жители Евразии будут, на мой взгляд, стараться не потерять Каспийское море, - подытожил Орынбасар Токжанов.
Как отмечает местный общественник и блогер Азамат Сарсенбаев, он не единственный, кто через визуализацию экологических проблем привлекает к ним внимание.
- Я с детства живу, рос здесь и всегда купался в Каспийском море. Можно сказать, живу этим морем. И в последнее время стал замечать, что те места, в которых я когда-то в детстве купался, обмелели настолько, что там уже нет воды. В каких-то местах мы вообще прыгали в воду, не опасаясь, что можем наткнуться на камни. А сейчас там вообще ничего нет! Вот это вот очень тревожит. Поэтому решил попробовать показать свою боль и боль жителей города. Нас тревожит эта тенденция - обмеление нашего моря, - объяснил общественник.
Многие, как он считает, недооценивают масштабы катастрофы - обмеление происходит из-за нерационального использования воды населением и зарегулированности рек, впадающих в Каспий.
- И именно с нашей стороны, к сожалению. Почему? Ну вот, например, приезжают в Актау гости, видят море в десяти метрах от берега и говорят: что вы панику создаете, вот же оно, море, куда оно отходит? Но есть один момент. Город Актау стоит в самой глубокой части Казахстанской акватории. Здесь масштабы обмеления менее заметны, чем в остальных местах. Например, если вот здесь море отошло метров на десять, это значит, в мелководной части оно отошло на километры. А это места обитания рыб, птиц и тюленей, - говорит Азамат Сарсенбаев.
Площадь Каспийского моря - 390 тысяч квадратных километров, максимальная глубина - 1025 метров. Море окружают пять государств: Казахстан - 2320 километров, Туркменистан - 1200 километров, Азербайджан - 955 километров, Иран - 724 километра и Россия - 695 километров.