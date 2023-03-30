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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:33

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В Мангистау 1 апреля стартует операция по сохранению биоразнообразия Каспия

С 1 по 30 апреля департаментами Пограничной службы КНБ РК Мангистауской и Атырауской областей во взаимодействии с пограничными ведомствами прикаспийских государств проводится первый этап оперативно-профилактических мероприятий (СОПМ) с целью соблюдения установленных пограничных режимов в казахстанском секторе Каспийского моря, выявлению незаконной деятельности, связанной с расхищением природных богатств государства. Об этом сообщил Асхат Жаналипов, ответственный по работе со СМИ Мангистауского департамента.

_фото предоставлено А.Жаналиповым
По словам Талгата Туребаева, начальника управления Береговой охраны департамента Пограничной службы КНБ РК области, СОПМ проводятся в целях поддержания благоприятного режима плавания, пресечения браконьерской деятельности и охраны морских биологических ресурсов в Каспийском море.

- Наблюдение за надводной обстановкой, контроль над производством хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательной и иной деятельностью, соблюдение правил пребывания судами и малыми плавсредствами в казахстанском секторе Каспийского моря относятся к основным задачам морских подразделений, - добавил Талгат Туребаев.

Как отметил Асхат Жаналипов, в 2022 году в период СОПМ было задержано 153 правонарушителя на 68 плавательных средствах: пограничного режима - 79, режима территориальных и внутренних вод 71, режима государственной границы – три. Изъято около 400 км сетей браконьерского лова и более 17 тысяч крючковых снастей. В естественную среду обитания возвращено 946 экземпляров рыб частиковых пород, а также 54 тюленя. Предотвращенный ущерб государству составил 1,82 млрд. тенге. Кроме того, к нарушителям законодательства РК применены меры в виде штрафов на сумму более 3,3 млн. тенге.



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