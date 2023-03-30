В Мангистау 1 апреля стартует операция по сохранению биоразнообразия Каспия

По словам Талгата Туребаева, начальника управления Береговой охраны департамента Пограничной службы КНБ РК области, СОПМ проводятся в целях поддержания благоприятного режима плавания, пресечения браконьерской деятельности и охраны морских биологических ресурсов в Каспийском море.



- Наблюдение за надводной обстановкой, контроль над производством хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательной и иной деятельностью, соблюдение правил пребывания судами и малыми плавсредствами в казахстанском секторе Каспийского моря относятся к основным задачам морских подразделений, - добавил Талгат Туребаев.



Как отметил Асхат Жаналипов, в 2022 году в период СОПМ было задержано 153 правонарушителя на 68 плавательных средствах: пограничного режима - 79, режима территориальных и внутренних вод 71, режима государственной границы – три. Изъято около 400 км сетей браконьерского лова и более 17 тысяч крючковых снастей. В естественную среду обитания возвращено 946 экземпляров рыб частиковых пород, а также 54 тюленя. Предотвращенный ущерб государству составил 1,82 млрд. тенге. Кроме того, к нарушителям законодательства РК применены меры в виде штрафов на сумму более 3,3 млн. тенге.