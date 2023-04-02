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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:59

Просмотров: 1633

Саженцы в строительном мусоре: специалисты ответили на критику жителей Актау

Реакцию местного садовода-любителя на посадку деревьев на территории музея имени Абиша Кекильбаева прокомментировали в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду.

Кадр видео
За строительный мусор, как заявили специалисты, садовод-любитель приняла остатки сарматского известняка, которые были удалены из посадочных ям.

- Реконструкция зелёных насаждений на территории музея имени Абиша Кекильбаева и областной библиотеки только началась. На архитектурном редакторе составлен в масштабе новый фитодизайн для 67 клумб. Все низкодекоративные растения будут заменены. Причем посадка саженцев осуществляется только с закрытой корневой системой - с комом земли или в контейнерах. Обязательно вносится перепревший сухой навоз, торфяные субстраты и комплексные минеральные удобрения. Более того, первый полив новых посадок проводится с добавлением в воду стимулятора роста и корнеобразования «Гумат +7В», - объяснили в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду.


Как отметили специалисты, непосредственно посадочные работы на всех объектах осуществляются ТОО «Green City Aktau». Для их проведения используется ассортимент декоративных и биологически устойчивых растений, прошедших в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду многолетние интродукционные испытания в аридных условиях пустыни Мангистау.

- Начиная с прошлого года, Мангышлакский экспериментальный ботанический сад впервые выполняет функции мониторинга состояния зелёных насаждений в Актау и качества проведения агротехнических уходов с последующим составлением для ТОО «Green City Aktau» соответствующих планов реконструкции, замечаний и практических рекомендаций, - сообщили в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду.


Напомним, местный садовод-любитель просит обратить внимание властей на безобразную посадку деревьев на территории музея Абиша Кекильбаева.




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Комментарии ( 3 )

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 Mihabadboy (Посетители) Вчера, 22:56
Реально, такой бред сумасшедшего!!!
 
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 VeraSad (Посетители) Вчера, 21:41
По словам Иманбаевой, качества, которые должны быть у человека, который хочет посвятить себя науке, – это верность делу и искренняя любовь. - Если вам не нравится профессия, вам не нужно идти в эту область. Любой ученый должен любить свое дело, иначе труд будет непродуктивным.
Забыла добавить - человек должен быть честным. Это слово ей очень не нравится, ей по душе ложь, которая вытекает из неё каждый день. Для того, чтобы впихивать свои убогие саженцы озеленителям и людям - с давних времён прибегает к подлой лжи, уверяя людей, что привозные деревья и саженцы из-за рубежа плохо приживаются, часто заражены болезнями и вредителями, в основном с открытой корневой системой и т.д.. Подлая ложь!!! Люди не слепые! Именно привозные растения из-за рубежа, хорошего качества и безупречные на вид украшают город. Для чего они вообще нужны, эти ботаники? Ничему хорошему людей не учат, только безграмотной посадке. Нет у них учебных программ в соцсетях и даже на своём сайте, ни в фейсбуке, ни вконтакте и т.д., а в Ютубе всего один видеоролик насыщенный ложью и похвалой самих себя. Разве такими должны быть научные работники ботанического сада?
https://www.youtube.com/watch?v=XJVZhcma8Ck
 
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 VeraSad (Посетители) Вчера, 21:08
Боже, что за бред несут эти "научные учёные" ботанического сада??? Мы, что, слепые??? В чём заключается декоративность этих убогих веников, которые они называют декоративными туями? В уродливом жалком виде? Созерцание декоративных растений, как правило, вызывает чувство красоты. В этом их главное предназначение, а убогие туи ботанического сада чувство красоты и восхищения не вызывают. Наоборот - вызывают чувство злости к ботаникам и чувство жалости к растениям. Ещё раз повторяю и это легко проверить - озеленители посадили туи и саженцы лиственных деревьев в ужасных грунт! Мало того - слишком сильно углубили корневую шейку. Это подлый и гнилой способ посадки для того, чтобы не подвязывать деревья и саженцы к колышкам. Они постоянно так делают. Корневую шейку ни в коем случае нельзя углублять ниже уровня земли. Корни должны дышать! Что касается удобрений - где видеозапись или фото с удобрениями? Мы видим куски гомна в приствольных кругах, а перепревший, ферментированный и компостированный навоз по всем правилам кусков не имеет!!! Он рассыпчатый. Пусть свою лапшу себе на уши вешают, а не нам! Для ответа слизали словечки со своего сайта - https://mebs.kz/
 
 

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