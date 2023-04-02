Саженцы в строительном мусоре: специалисты ответили на критику жителей Актау

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За строительный мусор, как заявили специалисты, садовод-любитель приняла остатки сарматского известняка, которые были удалены из посадочных ям.
Как отметили специалисты, непосредственно посадочные работы на всех объектах осуществляются ТОО «Green City Aktau». Для их проведения используется ассортимент декоративных и биологически устойчивых растений, прошедших в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду многолетние интродукционные испытания в аридных условиях пустыни Мангистау.
Напомним, местный садовод-любитель просит обратить внимание властей на безобразную посадку деревьев на территории музея Абиша Кекильбаева.
- Реконструкция зелёных насаждений на территории музея имени Абиша Кекильбаева и областной библиотеки только началась. На архитектурном редакторе составлен в масштабе новый фитодизайн для 67 клумб. Все низкодекоративные растения будут заменены. Причем посадка саженцев осуществляется только с закрытой корневой системой - с комом земли или в контейнерах. Обязательно вносится перепревший сухой навоз, торфяные субстраты и комплексные минеральные удобрения. Более того, первый полив новых посадок проводится с добавлением в воду стимулятора роста и корнеобразования «Гумат +7В», - объяснили в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду.
Как отметили специалисты, непосредственно посадочные работы на всех объектах осуществляются ТОО «Green City Aktau». Для их проведения используется ассортимент декоративных и биологически устойчивых растений, прошедших в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду многолетние интродукционные испытания в аридных условиях пустыни Мангистау.
- Начиная с прошлого года, Мангышлакский экспериментальный ботанический сад впервые выполняет функции мониторинга состояния зелёных насаждений в Актау и качества проведения агротехнических уходов с последующим составлением для ТОО «Green City Aktau» соответствующих планов реконструкции, замечаний и практических рекомендаций, - сообщили в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду.
Напомним, местный садовод-любитель просит обратить внимание властей на безобразную посадку деревьев на территории музея Абиша Кекильбаева.