Саженцы в строительном мусоре: специалисты ответили на критику жителей Актау

- Реконструкция зелёных насаждений на территории музея имени Абиша Кекильбаева и областной библиотеки только началась. На архитектурном редакторе составлен в масштабе новый фитодизайн для 67 клумб. Все низкодекоративные растения будут заменены. Причем посадка саженцев осуществляется только с закрытой корневой системой - с комом земли или в контейнерах. Обязательно вносится перепревший сухой навоз, торфяные субстраты и комплексные минеральные удобрения. Более того, первый полив новых посадок проводится с добавлением в воду стимулятора роста и корнеобразования «Гумат +7В», - объяснили в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду.

- Начиная с прошлого года, Мангышлакский экспериментальный ботанический сад впервые выполняет функции мониторинга состояния зелёных насаждений в Актау и качества проведения агротехнических уходов с последующим составлением для ТОО «Green City Aktau» соответствующих планов реконструкции, замечаний и практических рекомендаций, - сообщили в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду.