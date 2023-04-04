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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 12:49

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Экологи Мангистау назвали причину запаха гари в воздухе

По данным специалистов департамента экологии Мангистауской области, неприятный запах ощущается в Актау и Жанаозене, в поселках Жетыбай, Шетпе, Кызан, Акшмырау и селе Шайыр. Причиной запаха назвали горение камыша в Атырауской области.

Фото со страницы департамента экологии области в Facebook
Сотрудники департамента экологии региона провели замеры атмосферного воздуха в Актау и Жанаозене, а также в нескольких населенных пунктах области. Информация об этом появилась на официальной странице ведомства в Facebook вчера, 3 апреля.

Запах гари зафиксировали в обоих городах, а также в нескольких поселках Каракиянского и Мангистауского районов области.

Результаты предварительного мониторинга чрезмерного увеличения промышленных загрязнителей (газов) в атмосферном воздухе не показали. Автоматические станции республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет» также подтвердили, что чрезмерного увеличения содержания вредных веществ не зарегистрировано. Однако некоторые станции на отдельных участках зарегистрировали избыточный рост плавающих частиц (РМ2,5 и РМ10).

- Причиной распространившегося по территории области неприятного запаха является сжигание большого количества камыша в соседней Атырауской области. По факту возникновения пожара поступило сообщение из департаментов по чрезвычайным ситуациям Мангистауской и Атырауской областей. Стоит отметить, что по данным РГП «Казгидромет», по направлению – ветер северный, из-за чего запах достигает территории близлежащего региона – нашего, - подчеркнули экологи региона.

Напомним, 2 апреля на территории государственного природного резервата «Акжайык» в Атырауской области загорелся камыш. Позже стало известно, что на помощь в тушении пожара на Каспии направят вертолет из Актау.

Михаил Одинцов



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