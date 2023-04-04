На помощь в тушении пожара на Каспии направят вертолет из Актау

Иллюстративное фото с сайта orda.kz
Для помощи спасателям в тушении пожара на побережье Каспийского моря в Атырау, как передает Orda.kz, будет направлен вертолет из Актау. Жасулан Бисембиев, заместитель акима Атырауской области, рассказал, что такие меры были приняты из-за аварии, в которую попал единственный вертолет Ми-8, который стандартно принимал участие в тушении пожаров в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря.
- Приобретение нового воздушного судна взамен утраченного было намечено на лето. Также мы планируем для усиления системы пожаротушения за счёт спонсоров приобрести ещё один вертолет, – сообщил чиновник.
Напомним, в акимате Атырауской области сообщили, что на территории государственного природного резервата «Акжайык» загорелся камыш.
Михаил Одинцов
- Приобретение нового воздушного судна взамен утраченного было намечено на лето. Также мы планируем для усиления системы пожаротушения за счёт спонсоров приобрести ещё один вертолет, – сообщил чиновник.
Напомним, в акимате Атырауской области сообщили, что на территории государственного природного резервата «Акжайык» загорелся камыш.
Михаил Одинцов
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