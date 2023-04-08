Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Апреля
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.01 KZT
  • €1 = 485.59 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 1574

Новая версия обмеления Каспия вызвала резонанс

Эксперты спорят, действительно ли землетрясения в Турции могли повлиять на уровень воды.

Фото автора
По информации телеканала КТК, причины обмеления Каспийского моря вновь обсуждают ученые и экологи.

Пирс, построенный частными предпринимателями на набережной 7 микрорайона, уже стоит на суше. Вода отошла от берега на десятки метров.

Новая версия обмеления Каспия вызвала резонанс

Пирс в 7 микрорайоне

- Вот мы стоим как раз, можно сказать, на месте бывшего дна Каспийского моря еще буквально несколько лет назад. Тот процесс, который сейчас происходит, можно назвать его периодическим. Некоторые называют это дыханием Каспия. Кто-то называет это определенной цикличностью, когда раз в 30-40 лет происходят повышение и понижение уровня моря, - считает эколог Кирилл Осин.


Периодичность Каспия - одна из самых популярных версий. Известно, что в 80-е годы берег был еще дальше. Однако экологи подозревают, что сегодня дело не только в природных явлениях. На Волге - главным источником воды в Каспии - строят дамбы и сокращают приток к морю.

Профессор эконометрики Нурлан Мунбаев уверен, вопросы использования воды должны решаться на международном уровне. Каспий богат природными ресурсами, краснокнижными рыбами и млекопитающими. Это биоразнообразие необходимо сохранить, и делать это нужно согласованно и срочно.

- Решать вопросы понижения или повышения уровня воды нужно главам пяти прикаспийских государств, заключать меморандум о сотрудничестве по договоренности по притоку водоразбора воды. Сейчас многие страны стали по своим берегам строить водохранилища для своих целей. Не учитывается мнение других соседей. Нужно уже выносить проблему на межгосударственный уровень, - заявляет профессор.


Версию о турецких землетрясениях профессор назвал несостоятельной. Море мелеет давно и отношение к Турции не имеет. Между тем, своя катастрофа вот-вот может случиться в Актау.

Новая версия обмеления Каспия вызвала резонанс


Производители питьевой воды отмечают, обмеление сказывается на их работе. Так, этой зимой замерз верхний слой воды на водозаборном канале. В результате вода на завод поступила с большим содержанием ила и водорослей. За две недели специалисты были вынуждены сменить 22 тысячи фильтров на сумму свыше 60 миллионов тенге.

- Мы получили очень грязную воду. Она буквально была черной. Почти годовой запас наших микрофильтров ушел за эти две недели. Это было ужасное время. С другой стороны, население хочет воды, а мы просто физически не можем. Это было очень тяжело, - рассказал директор ТОО «Опреснительный завод «Каспий» Нурлыбай Аккулов.


Новая версия обмеления Каспия вызвала резонанс


Снижение производительности, износ оборудования, увеличение затрат – это минимальный список последствий обмеления. Специалисты говорят: водозаборный канал необходимо регулярно чистить, удлинять и углублять. Тогда проблем будет меньше. Идеальный же выход - строительство отдельного трубопровода в море на расстояние до двух километров. Там воду можно будет забирать без примесей и оптимальной для производства температуры, но это только мечта.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tankushka
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 17:53
"водозаборный канал необходимо регулярно чистить, удлинять и углублять. Тогда проблем будет меньше. Идеальный же выход - строительство отдельного трубопровода в море на расстояние до двух километров. Там воду можно будет забирать без примесей и оптимальной для производства температуры" - посчитайте затраты на чистку, удлинение и углубление канала, на фильтры - и на строительство трубопровода и делайте правильный выбор podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tankushka
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 17:38
Если сам эколог Кирилл Осин родился во времена существование Союза то он должен прекрасно знать о том, что есть циклические явления в природе как отливы и приливы и Каспий в этом никогда никого не удивлял!! В середине 70-80 х годов прошлого века наш Каспий вообще уходил за километры от самой суши и в тех же 5-7 микрорайонах были в те времена разбиты городские пляжные зоны с сопутствующей инфраструктурой и после поднятия естественного уровня моря все участки городского пляжа были затоплены и ушли на полтора метра под воду и вот теперь они снова появились на суше...так,что ничто не вечно под луной beer2
 
-1
  • Vladimir7737
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • HiWatch
  • Tankushka
 BOBBI (Посетители) Сегодня, 16:42
Самое время почистить от камней бывшее дно моря.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Андpей
  • Tankushka
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:33
Дноуглубительный снаряд сдали в металлолом. А теперь оказывается что он нужен был.
Срочно выделяйте стотыщьмиллиардов чтобы их по карманам растащили опять.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика