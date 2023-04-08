Новая версия обмеления Каспия вызвала резонанс

Пирс в 7 микрорайоне

- Вот мы стоим как раз, можно сказать, на месте бывшего дна Каспийского моря еще буквально несколько лет назад. Тот процесс, который сейчас происходит, можно назвать его периодическим. Некоторые называют это дыханием Каспия. Кто-то называет это определенной цикличностью, когда раз в 30-40 лет происходят повышение и понижение уровня моря, - считает эколог Кирилл Осин.

- Решать вопросы понижения или повышения уровня воды нужно главам пяти прикаспийских государств, заключать меморандум о сотрудничестве по договоренности по притоку водоразбора воды. Сейчас многие страны стали по своим берегам строить водохранилища для своих целей. Не учитывается мнение других соседей. Нужно уже выносить проблему на межгосударственный уровень, - заявляет профессор.

- Мы получили очень грязную воду. Она буквально была черной. Почти годовой запас наших микрофильтров ушел за эти две недели. Это было ужасное время. С другой стороны, население хочет воды, а мы просто физически не можем. Это было очень тяжело, - рассказал директор ТОО «Опреснительный завод «Каспий» Нурлыбай Аккулов.

По информации телеканала КТК, причины обмеления Каспийского моря вновь обсуждают ученые и экологи.Пирс, построенный частными предпринимателями на набережной 7 микрорайона, уже стоит на суше. Вода отошла от берега на десятки метров.Периодичность Каспия - одна из самых популярных версий. Известно, что в 80-е годы берег был еще дальше. Однако экологи подозревают, что сегодня дело не только в природных явлениях. На Волге - главным источником воды в Каспии - строят дамбы и сокращают приток к морю.Профессор эконометрики Нурлан Мунбаев уверен, вопросы использования воды должны решаться на международном уровне. Каспий богат природными ресурсами, краснокнижными рыбами и млекопитающими. Это биоразнообразие необходимо сохранить, и делать это нужно согласованно и срочно.Версию о турецких землетрясениях профессор назвал несостоятельной. Море мелеет давно и отношение к Турции не имеет. Между тем, своя катастрофа вот-вот может случиться в Актау.Производители питьевой воды отмечают, обмеление сказывается на их работе. Так, этой зимой замерз верхний слой воды на водозаборном канале. В результате вода на завод поступила с большим содержанием ила и водорослей. За две недели специалисты были вынуждены сменить 22 тысячи фильтров на сумму свыше 60 миллионов тенге.Снижение производительности, износ оборудования, увеличение затрат – это минимальный список последствий обмеления. Специалисты говорят: водозаборный канал необходимо регулярно чистить, удлинять и углублять. Тогда проблем будет меньше. Идеальный же выход - строительство отдельного трубопровода в море на расстояние до двух километров. Там воду можно будет забирать без примесей и оптимальной для производства температуры, но это только мечта.