Какой штраф грозит за рыбалку во время запрета в Мангистау

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В целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период их нереста Министерством экологии и природных ресурсов на территории страны до 6 июня проводится рыбоохранная акция «Нерест». На акваториях каждой области страны введены сроки запрета с учётом региональных особенностей.
Основное внимание будет уделяться выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции.
За нарушение данного запрета законом предусмотрена административная ответственность по статье 383 КоАП РК (Нарушение правил рыболовства) в виде штрафа в размере от 10 до 40 МРП, и уголовная ответственность по статье 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов) до трех лет лишения свободы.
МВД призывает граждан бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон.
Более подробно со сроками ограничений можно ознакомиться здесь.
Основное внимание будет уделяться выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции.
За нарушение данного запрета законом предусмотрена административная ответственность по статье 383 КоАП РК (Нарушение правил рыболовства) в виде штрафа в размере от 10 до 40 МРП, и уголовная ответственность по статье 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов) до трех лет лишения свободы.
МВД призывает граждан бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон.
Более подробно со сроками ограничений можно ознакомиться здесь.