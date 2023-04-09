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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 1356

Какой штраф грозит за рыбалку во время запрета в Мангистау

Сумму штрафа озвучили в МВД РК.

Фото из доступных источников
В целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период их нереста Министерством экологии и природных ресурсов на территории страны до 6 июня проводится рыбоохранная акция «Нерест». На акваториях каждой области страны введены сроки запрета с учётом региональных особенностей.

Основное внимание будет уделяться выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции.

За нарушение данного запрета законом предусмотрена административная ответственность по статье 383 КоАП РК (Нарушение правил рыболовства) в виде штрафа в размере от 10 до 40 МРП, и уголовная ответственность по статье 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов) до трех лет лишения свободы.

МВД призывает граждан бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон.

Более подробно со сроками ограничений можно ознакомиться здесь.



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Комментарии ( 1 )

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Leocat (Посетители) Сегодня, 12:05
А я вот думаю что столько осетра в городе опять по чёрному продают!? Оказывается "запрет", вон оно что...
 
 

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