Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 15 Апреля
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.25 KZT
  • €1 = 497.93 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:35

Просмотров: 506

Цветок пустыни зацвел в Мангистау

Фотоснимками поделился жамбылский орнитолог-любитель.

Фото Малика Нурусбекова
Целью поездки в наш регион для большого любителя и знатока природы Малика Нурусбекова стало цветение тюльпанов. Кадры со своей поездки он опубликовал на своей странице в Instagram.

Цветок пустыни зацвел в Мангистау


Как уточнил автор фото, тюльпаны можно увидеть вокруг горы Шеркала, которая находится почти в 100 километрах от Актау.

Цветок пустыни зацвел в Мангистау


- Эта поездка была посвящена тюльпанам, которые растут лишь в определенных местах наших бескрайних степей. Мы попали в самое время цветения, и для изучения было удобное время, - поделился Малик Нурусбеков.


Тюльпан Согдяна (Tulipa sogdiana) «Соғды қызғалдағы» - это один из уникальных видов тюльпанов.

Цветок пустыни зацвел в Мангистау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика