Цветок пустыни зацвел в Мангистау

- Эта поездка была посвящена тюльпанам, которые растут лишь в определенных местах наших бескрайних степей. Мы попали в самое время цветения, и для изучения было удобное время, - поделился Малик Нурусбеков.

Целью поездки в наш регион для большого любителя и знатока природы Малика Нурусбекова стало цветение тюльпанов. Кадры со своей поездки он опубликовал на своей странице в Instagram.Как уточнил автор фото, тюльпаны можно увидеть вокруг горы Шеркала, которая находится почти в 100 километрах от Актау.Тюльпан Согдяна (Tulipa sogdiana) «Соғды қызғалдағы» - это один из уникальных видов тюльпанов.