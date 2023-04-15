Врезалась в окно: как решилась судьба совы в Актау

- Была надежда, что откликнутся специалисты, но увы. Держать птицу дома смысла не было, потому что она активно прыгала в коробке и видно было, что она беспокоится в неволе, - говорит Артем.

По словам местного жителя Артема, приютившего на короткое время сову, он через шприц напоил птицу водой. Мясо есть сова не стала, только слегка поклевала. Птица шипела и пыталась даже укусить своего спасителя.Мужчина с друзьями вывезли сову в сторону бывшей резиденции президента.По словам жамбылского орнитолога-любителя Малика Нурусбекова, это ушастая сова. С его слов, если имеются специалисты на месте, то желательно нужно было бы осмотреть птицу. Если с ней все нормально, то желательно ее отпустить на волю.Напомним, птица ударилась об окно на четвертом этаже в доме № 11 в 9 микрорайоне и упала на землю.