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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:17

Просмотров: 434

Врезалась в окно: как решилась судьба совы в Актау

Спасители птицы напоили ее водой и накормили.

Фото предоставил Артем
По словам местного жителя Артема, приютившего на короткое время сову, он через шприц напоил птицу водой. Мясо есть сова не стала, только слегка поклевала. Птица шипела и пыталась даже укусить своего спасителя.

- Была надежда, что откликнутся специалисты, но увы. Держать птицу дома смысла не было, потому что она активно прыгала в коробке и видно было, что она беспокоится в неволе, - говорит Артем.


Мужчина с друзьями вывезли сову в сторону бывшей резиденции президента.

По словам жамбылского орнитолога-любителя Малика Нурусбекова, это ушастая сова. С его слов, если имеются специалисты на месте, то желательно нужно было бы осмотреть птицу. Если с ней все нормально, то желательно ее отпустить на волю.

Напомним, птица ударилась об окно на четвертом этаже в доме № 11 в 9 микрорайоне и упала на землю.




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