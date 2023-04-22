Землетрясение произошло на Каспии

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Подводное землетрясение произошло примерно в 405 километрах от Актау 21 апреля в 08:56 по местному времени.
Гипоцентр находился на глубине 56 километров.
Координаты гипоцентра 40°1′12″ северной широты, 51°42′0″ восточной долготы.
Напомним, 7 апреля в 330 километрах от Актау произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла.
Гипоцентр находился на глубине 56 километров.
Координаты гипоцентра 40°1′12″ северной широты, 51°42′0″ восточной долготы.
Напомним, 7 апреля в 330 километрах от Актау произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла.
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