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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:34

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Стекло, пластик и пакеты: сколько мусора собрали на Голубой бухте

Состояние пляжа волонтеры оценили как неудовлетворительное.

Одни из участников субботника. Фото предоставили волонтеры
Участниками субботника стали 160 человек, среди которых волонтеры-поисковики Lider.kz, представители общественного фонда «Мы люди - мы вместе», также студенты, школьники и обычные местные жители.

Перед уборкой все участники дружно провели зарядку и приступили к работе.

Стекло, пластик и пакеты: сколько мусора собрали на Голубой бухте


Чаще всего, по словам организаторов, кем выступило волонтерское движение Lider.kz, отдыхающие оставляют после себя много стеклотары, при этом много разбитого стекла, а также множество пластиковых бутылок, пластиковой посуды, а также пакеты с мусором.

Стекло, пластик и пакеты: сколько мусора собрали на Голубой бухте


В итоге участники субботника собрали более 120 мешков с мусором, это около двух тонн. Ответственность за вывоз мусора взяла на себя компания «Caspiy Operating».

Стекло, пластик и пакеты: сколько мусора собрали на Голубой бухте


После плодотворной работы всех участников субботника вкусно накормили.

Стекло, пластик и пакеты: сколько мусора собрали на Голубой бухте

Стекло, пластик и пакеты: сколько мусора собрали на Голубой бухте


- Нужно чаще проводить такие субботники. Хотелось бы, чтобы местные власти также принимали участие и занимались регулярным вывозом мусора, - говорит руководитель волонтерского движения Lider.kz Давид Миникаев.


Отдельную благодарность волонтеры выражают департаменту полиции региона за сопровождение до места проведения субботника и отель «Renaissance Aktau» за помощь в проведении мероприятия.

Напомним, в прошлом месяце инициативные группы с активистами из числа местных жителей провели субботник в Султан-Эпе.




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