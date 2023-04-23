Стекло, пластик и пакеты: сколько мусора собрали на Голубой бухте

- Нужно чаще проводить такие субботники. Хотелось бы, чтобы местные власти также принимали участие и занимались регулярным вывозом мусора, - говорит руководитель волонтерского движения Lider.kz Давид Миникаев.

Участниками субботника стали 160 человек, среди которых волонтеры-поисковики Lider.kz, представители общественного фонда «Мы люди - мы вместе», также студенты, школьники и обычные местные жители.Перед уборкой все участники дружно провели зарядку и приступили к работе.Чаще всего, по словам организаторов, кем выступило волонтерское движение Lider.kz, отдыхающие оставляют после себя много стеклотары, при этом много разбитого стекла, а также множество пластиковых бутылок, пластиковой посуды, а также пакеты с мусором.В итоге участники субботника собрали более 120 мешков с мусором, это около двух тонн. Ответственность за вывоз мусора взяла на себя компания «Caspiy Operating».После плодотворной работы всех участников субботника вкусно накормили.Отдельную благодарность волонтеры выражают департаменту полиции региона за сопровождение до места проведения субботника и отель «Renaissance Aktau» за помощь в проведении мероприятия.Напомним, в прошлом месяце инициативные группы с активистами из числа местных жителей провели субботник в Султан-Эпе.