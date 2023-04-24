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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:12

Просмотров: 656

В Актау стартует набор в отряд озеленителей

Основное внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Фото предоставили в «Жасыл ел»
Как сообщили в городском акимате, ежегодный сезон республиканского молодежного отряда «Жасыл ел-2023» стартует в Актау со 2 мая.

Участие в программе могут принять студенты высших и профессиональных учебных заведений, школьники в возрасте от 14 лет, а также молодые люди до 35 лет.

В Актау стартует набор в отряд озеленителей


Основное внимание, как отметили чиновники, уделяется детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Список необходимых документов для принятия в трудовой отряд «Жасыл ел»:

1. Копия удостоверения личности или свидетельства о рождении (пять штук), ИИН - две штуки;
2. Справка о состоянии здоровья (медицинская справка №075);
3. Согласие родителей, заверенное нотариусом на несовершеннолетного ребенка;
4. Копия удостоверения личности родителей;
5. Подтверждающая справка из учебного заведения, подтверждающая, что желающий - школьник или же студент;
6. Две карты Kaspi банка;
7. Свидетельство (документ, подтверждающий, что ребенок из многодетной, малообеспеченной или неполной семьи);
8. Фотография (одна штука).

В Актау стартует набор в отряд озеленителей


Прием документов в трудовой отряд «Жасыл ел» проводится с понедельника по пятницу в здании «Жастар уйі» (Молодежный центр) в 6 микрорайоне с 09:00 до 18:00. Время перерыва: с 12:30 до 14:00.

За подробной информацией можно обратиться по номеру: +7 702 946 2516.

Напомним, в прошлом году мы рассказывали, как молодежь работает на благо города.



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Комментарии ( 1 )

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 ЛШП (Посетители) Сегодня, 11:09
Объяснили молодым озеленителям, что вырывать и выкорчевывать с корнем все подряд не стоит?
На многих участках в городе растет почвопокровная, кустистая невысокая зеленая трава, молодая полынь, одуванчики, мальва -самосеянка, мелкие дикорастущие белые, желтые, голубые и сиреневые цветочки. Эти растения оживляют почву, удерживают влагу в почве. Со временем эти дикорастущие разрастаются и сдерживают пыль и облагораживают пустые участки и косогоры в городе.
 
 

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