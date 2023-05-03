Мажилисмен призвал возобновить работы по рекультивации радиоактивных отходов в озере Кошкар-Ата

Фото из архива Lada.kz
Мажилисмен Самат Мусабаев рассказал, что выделенные на рекультивацию деньги дважды не были освоены. Он подчеркнул, что контролировать рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата» поручал ранее Касым-Жомарт Токаев.
- Поручение президента не исполняется. С трибуны парламента мы неоднократно поднимали вопрос относительно состояния хвостохранилища «Кошкар-Ата». Данное хранилище радиоактивных отходов оказывает негативное влияние на 700-тысячное население. Мы требуем проверить и привлечь к ответственности тех, кто проявляет халатность по отношению к мангистаускому народу, - говорится в депутатском запросе.
Отмечается, что особенно актуальной для Мангистау является экологическая ситуация крупнейшего хранилища радиоактивных отходов, расположенного во впадине Кошкар-Ата, занимающего площадь в 77 квадратных километров, где проектом размещено более 105 миллионов тонн токсичных, в том числе около 52 миллиона тонн слабых радиоактивных отходов.
Это искусственное озеро, которое с 1965 года использовалось как хранилище токсичных и радиоактивных отходов производства Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК), сбросных вод сернокислотного завода и неочищенных хозбытовых сточных вод верхних микрорайонов Актау. После ликвидации ПГМК в 90-х годах объемы сбросов в озеро значительно сократились, что привело к его стремительному высыханию.
В связи с этим ядовитые отходы вместе с ветром начали загрязнять окружающую среду, распространяться до другого берега Каспийского моря. Несмотря на проведённую рекультивацию двух радиационно-опасных участков в 2009 году, объект продолжает оказывать негативное воздействие на здоровье проживающих рядом людей.
В январе 2023 года стало известно, что рекультивацию хвостохранилища снова приостановили. Средств, заложенных в проект еще в 2015 году, едва хватит на очистку одной третьей площади.
Позже стало известно, что в третьем квартале 2023 года ожидается получение заключения госэкспертизы на скорректированную проектно-сметную документацию (ПСД), в связи с этим работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» обещают продолжить. Об этом сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, передает Центр общественных коммуникаций.
- Поручение президента не исполняется. С трибуны парламента мы неоднократно поднимали вопрос относительно состояния хвостохранилища «Кошкар-Ата». Данное хранилище радиоактивных отходов оказывает негативное влияние на 700-тысячное население. Мы требуем проверить и привлечь к ответственности тех, кто проявляет халатность по отношению к мангистаускому народу, - говорится в депутатском запросе.
Отмечается, что особенно актуальной для Мангистау является экологическая ситуация крупнейшего хранилища радиоактивных отходов, расположенного во впадине Кошкар-Ата, занимающего площадь в 77 квадратных километров, где проектом размещено более 105 миллионов тонн токсичных, в том числе около 52 миллиона тонн слабых радиоактивных отходов.
Это искусственное озеро, которое с 1965 года использовалось как хранилище токсичных и радиоактивных отходов производства Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК), сбросных вод сернокислотного завода и неочищенных хозбытовых сточных вод верхних микрорайонов Актау. После ликвидации ПГМК в 90-х годах объемы сбросов в озеро значительно сократились, что привело к его стремительному высыханию.
В связи с этим ядовитые отходы вместе с ветром начали загрязнять окружающую среду, распространяться до другого берега Каспийского моря. Несмотря на проведённую рекультивацию двух радиационно-опасных участков в 2009 году, объект продолжает оказывать негативное воздействие на здоровье проживающих рядом людей.
В январе 2023 года стало известно, что рекультивацию хвостохранилища снова приостановили. Средств, заложенных в проект еще в 2015 году, едва хватит на очистку одной третьей площади.
Позже стало известно, что в третьем квартале 2023 года ожидается получение заключения госэкспертизы на скорректированную проектно-сметную документацию (ПСД), в связи с этим работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» обещают продолжить. Об этом сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, передает Центр общественных коммуникаций.
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