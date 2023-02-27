Рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата» обещают продолжить

Фото ЦОК региона
Работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» были приостановлены из-за аннулирования первоначального заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Это связано с тем, что площадь земель под рекультивацию сократилась с первоначальных 4279 гектаров до 1344 га.
- Работы были приостановлены из-за независящих от нас причин. Экспертиза должна одобрить новую проектно-сметную документацию. После получения заключения государственной экспертизы работы будут возобновлены, - разъяснил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Есенкос Адильбаев.
Что касается увеличения суммы денежных средств для дальнейшей рекультивации, то, как пояснили специалисты, принято решение о повторной корректировке рабочего проекта.
Реализация проекта будет осуществлена за счет средств из республиканского бюджета и софинасирования из местного бюджета в пропорции 90/10 соответственно.
К работам по рекультивации хвостохранилища планируется вернуться в третьем квартале 2023 года, когда будет получено положительное заключение госэкспертизы на скорректированное ПСД. Завершить работы планируется в 2025 году.
В 2012-2013 годы ТОО «НПЦ Мангистау» разработало технико-экономическое обоснование (ТЭО) «Рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата», в котором рассмотрены два варианта проведения рекультивации хвостохранилища. Целью ТЭО являлась выработка оптимального проектного решения по наиболее целесообразным мониторинговым, гидрогеологическим, рекультивационным, экологическим, социальным и другими позициям, обоснованным на основании анализа ранее проведенных работ и исследований.
В ТЭО рассмотрено два варианта рекультивации, первый из них предполагает проведение рекультивации двумя видами работ: путем подачи воды из Каспийского моря в центрально-северную часть хвостохранилища и довести поверхность искусственного пруда до отметки минус 35 метров. Второй вариант предполагает проведение технической рекультивации путем засыпки местным грунтом.
Согласно выводам, указанных в ТЭО, к реализации следовало применить второй вариант.
В управлении природопользования также добавили, что данный вопрос находится на постоянном контроле уполномоченных органов.
Напомним, рекультивацию озера «Кошкар-Ата» в Мангистау приостановили: не хватило бюджетных средств.
- Работы были приостановлены из-за независящих от нас причин. Экспертиза должна одобрить новую проектно-сметную документацию. После получения заключения государственной экспертизы работы будут возобновлены, - разъяснил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Есенкос Адильбаев.
Что касается увеличения суммы денежных средств для дальнейшей рекультивации, то, как пояснили специалисты, принято решение о повторной корректировке рабочего проекта.
Реализация проекта будет осуществлена за счет средств из республиканского бюджета и софинасирования из местного бюджета в пропорции 90/10 соответственно.
К работам по рекультивации хвостохранилища планируется вернуться в третьем квартале 2023 года, когда будет получено положительное заключение госэкспертизы на скорректированное ПСД. Завершить работы планируется в 2025 году.
В 2012-2013 годы ТОО «НПЦ Мангистау» разработало технико-экономическое обоснование (ТЭО) «Рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата», в котором рассмотрены два варианта проведения рекультивации хвостохранилища. Целью ТЭО являлась выработка оптимального проектного решения по наиболее целесообразным мониторинговым, гидрогеологическим, рекультивационным, экологическим, социальным и другими позициям, обоснованным на основании анализа ранее проведенных работ и исследований.
В ТЭО рассмотрено два варианта рекультивации, первый из них предполагает проведение рекультивации двумя видами работ: путем подачи воды из Каспийского моря в центрально-северную часть хвостохранилища и довести поверхность искусственного пруда до отметки минус 35 метров. Второй вариант предполагает проведение технической рекультивации путем засыпки местным грунтом.
Согласно выводам, указанных в ТЭО, к реализации следовало применить второй вариант.
В управлении природопользования также добавили, что данный вопрос находится на постоянном контроле уполномоченных органов.
Напомним, рекультивацию озера «Кошкар-Ата» в Мангистау приостановили: не хватило бюджетных средств.
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