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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:45

Просмотров: 2637

Как в кино: потрясающее видео сняли в Мангистау

Трогательную картину запечатлел астанинский видеограф.

Кадр видео
Автор ролика - профессиональный видеограф и фотограф Дастан Мухамедрахимов. Сам он из Астаны и это первые съемки в Мангистау.

Место в нашем регионе, которое ему запало в душу больше всего, это урочище Айракты.

Кадры сняты на восходе солнца. Главные герои - лошадь со своим жеребенком.

Отметим, у пользователей Сети видео вызвало восторг.

С работами Дастана Мухамедрахимова можно ознакомиться на его странице в Instagram и Telegram.



Ранее верблюдицу с верблюжонком сняли на видео в районе Бозжыры.



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