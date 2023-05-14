Как в кино: потрясающее видео сняли в Мангистау

Кадр видео
Автор ролика - профессиональный видеограф и фотограф Дастан Мухамедрахимов. Сам он из Астаны и это первые съемки в Мангистау.
Место в нашем регионе, которое ему запало в душу больше всего, это урочище Айракты.
Кадры сняты на восходе солнца. Главные герои - лошадь со своим жеребенком.
Отметим, у пользователей Сети видео вызвало восторг.
С работами Дастана Мухамедрахимова можно ознакомиться на его странице в Instagram и Telegram.
Ранее верблюдицу с верблюжонком сняли на видео в районе Бозжыры.
Место в нашем регионе, которое ему запало в душу больше всего, это урочище Айракты.
Кадры сняты на восходе солнца. Главные герои - лошадь со своим жеребенком.
Отметим, у пользователей Сети видео вызвало восторг.
С работами Дастана Мухамедрахимова можно ознакомиться на его странице в Instagram и Telegram.
Ранее верблюдицу с верблюжонком сняли на видео в районе Бозжыры.
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